एमपी में कठिन हालात में जीतू पटवारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

Mukesh Nayak- 'मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पास बेहद सशक्त नेतृत्व है। ऐसे कठिन हालात में जीतू पटवारी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है।' एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में यह बात कही। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष पद से दो दिन पहले इस्तीफा देने के बाद वे फिर कार्यभार संभालने पहुंचे तो मीडिया ने उनसे बात की। मुकेश नायक ने इस्तीफा देने और दोबारा कामकाज संभालने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में पार्टी और नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देंगे।