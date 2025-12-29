29 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में कठिन हालात में जीतू पटवारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

Mukesh Nayak - प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष पद का मुकेश नायक ने फिर कार्यभार संभाला

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 29, 2025

मुकेश नायक ने कहा कि एमपी कांग्रेस में जीतू पटवारी का कोई विकल्प नहीं

मुकेश नायक ने कहा कि एमपी कांग्रेस में जीतू पटवारी का कोई विकल्प नहीं

Mukesh Nayak- 'मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पास बेहद सशक्त नेतृत्व है। ऐसे कठिन हालात में जीतू पटवारी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है।' एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में यह बात कही। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभागाध्यक्ष पद से दो दिन पहले इस्तीफा देने के बाद वे फिर कार्यभार संभालने पहुंचे तो मीडिया ने उनसे बात की। मुकेश नायक ने इस्तीफा देने और दोबारा कामकाज संभालने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में पार्टी और नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देंगे।

वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे को गलत रूप दिया गया। हर दल में गतिरोध होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि नए लोगों को मौका देने की सोच की वजह से मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन इसे पार्टी को नुकसान पहुंचानेवाली बातों से जोड़ दिया गया। इस्तीफे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी घर आए और समझाया। उनकी अपील पर दोबारा काम में जुट गया हूं।

मुकेश नायक ने बताया कि जीतू पटवारी ने उनसे कहा कि आपके इस्तीफे से पार्टी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सफर अधूरा नहीं छोड़ना है हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। इस पर मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया।

पटवारी का कोई विकल्प नहीं

पत्रकारों के समक्ष मुकेश नायक ने साफ कहा कि वे किसी भी स्थिति में जीतू पटवारी के नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देंगे। पार्टी की मजबूती के लिए फिर से सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

सड़क की राजनीति करने का जोरदार माद्दा

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की मुकेश नायक ने खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व बेहद सशक्त है। मध्यप्रदेश में विषम हालात हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में पार्टी के समक्ष जीतू पटवारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मुकेश नायक ने कहा कि जीतू पटवारी के पास सड़क की राजनीति करने का जोरदार माद्दा है। किसानों, युवाओं, प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि मुद्दों पर उनके पास स्पष्ट दृष्टि है।

Published on:

29 Dec 2025 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कठिन हालात में जीतू पटवारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

