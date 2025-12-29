29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सर्द की चपेट में एमपी, 4 डिग्री से नीचे गिरा पारा; मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Cold Wave Alert: मध्यप्रदेश में ठंड जमकर कहर बरपा रही है। 12 जिलों घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 29, 2025

cold-wave-alert

फोटो सोर्स- पत्रिका

Cold Wave Alert: इन दिनों मध्यप्रदेश घने कोहरे और कंपकपाने देने वाली ठंड की चपेट में है। जिसके कारण आम जनजीवन से लेकर रेलवे यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल से रीवा की ओर जाने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मालवा एक्सप्रेस करीब 7 घंटे से अधिक लेट रही। वहीं रेवांचल एक्सप्रेस सतना करीब 1 घंटे लेट पहुंची।

सबसे ठंडा रहा शहडोल जिला

प्रदेश में सबसे ठंडा शहडोल जिले का कल्याणपुर रहा। यहां पर 3.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। राजगढ़ में 4 डिग्री, उमरिया और नौगांव में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री और मलाजखंड में 5.3 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। प्रदेश के 22 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा।

इन 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन अनुसार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, रीवा, सीधी, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इधर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह और मैहर जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट

राजधानी भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, देवास और शाजापुर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

एक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में ट्रफ के रूप में, माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई पर, लगभग 60° पूर्व देशांतर से 30° उत्तर अक्षांश के उत्तर में अवस्थित था जो पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 08:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सर्द की चपेट में एमपी, 4 डिग्री से नीचे गिरा पारा; मौसम विभाग ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कठिन हालात में जीतू पटवारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

मुकेश नायक ने कहा कि एमपी कांग्रेस में जीतू पटवारी का कोई विकल्प नहीं
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के अवकाश रद्द, 30 अप्रैल 2026 तक हर हाल में करना होगा ये काम

esma
भोपाल

‘मायके पक्ष’ से ज्यादा जुड़ाव बन रहा तलाक की वजह, टूट रही शादियां

divorce
भोपाल

‘सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट बताएगा AI’, वित्त विभाग ने शुरु की नई सुविधा

mp news
भोपाल

पार्टी करके घर नहीं लौटा विवेक, 60 घंटे बाद मिली डेड बॉडी ! हो सकता बड़ा खुलासा

young man death
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.