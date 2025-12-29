सर्द की चपेट में एमपी, 4 डिग्री से नीचे गिरा पारा; मौसम विभाग ने दी चेतावनी

फोटो सोर्स- पत्रिका
Cold Wave Alert: इन दिनों मध्यप्रदेश घने कोहरे और कंपकपाने देने वाली ठंड की चपेट में है। जिसके कारण आम जनजीवन से लेकर रेलवे यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल से रीवा की ओर जाने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मालवा एक्सप्रेस करीब 7 घंटे से अधिक लेट रही। वहीं रेवांचल एक्सप्रेस सतना करीब 1 घंटे लेट पहुंची।
प्रदेश में सबसे ठंडा शहडोल जिले का कल्याणपुर रहा। यहां पर 3.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। राजगढ़ में 4 डिग्री, उमरिया और नौगांव में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री और मलाजखंड में 5.3 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। प्रदेश के 22 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा।
मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन अनुसार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, रीवा, सीधी, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इधर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह और मैहर जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
राजधानी भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, देवास और शाजापुर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।
एक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में ट्रफ के रूप में, माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई पर, लगभग 60° पूर्व देशांतर से 30° उत्तर अक्षांश के उत्तर में अवस्थित था जो पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है।
