सर्द की चपेट में एमपी, 4 डिग्री से नीचे गिरा पारा; मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Cold Wave Alert: इन दिनों मध्यप्रदेश घने कोहरे और कंपकपाने देने वाली ठंड की चपेट में है। जिसके कारण आम जनजीवन से लेकर रेलवे यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल से रीवा की ओर जाने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मालवा एक्सप्रेस करीब 7 घंटे से अधिक लेट रही। वहीं रेवांचल एक्सप्रेस सतना करीब 1 घंटे लेट पहुंची।