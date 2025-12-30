लाडली बहना के लिए अच्छी खबर, 2026 में बढ़ सकती है योजना की रकम, सीएम मोहन कर रहे तैयारी

बताया जा रहा है कि, सीएम मोहन ये तैयारी कर रहे हैं कि, साल 2026 में लाड़ली बहनों के खातों में बढ़ी हुई राशि डाली जाए। आपको बता दें कि, अभी प्रदेश सरकार द्वारा सूबे की करीब 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खाते में 1500 रुपए महीना ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसका बजट बढाकर 1750 रुपए कर महिलाओं के खातों में डालने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत 2026 के बजट में लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली रकम का बजट बढ़ाया जा सकता है।