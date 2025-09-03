Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Oral Cancer: एमपी के इस शहर में सबसे ज्यादा ‘ओरल कैंसर’ के मरीज

Oral Cancer: ओरल कैसर के मामले में राजधानी भोपाल देश में पहले स्थान पर है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 03, 2025

Oral Cancer
Oral Cancer (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

Oral Cancer: ओरल कैसर के मामले में राजधानी भोपाल देश में पहले स्थान पर है। मेघालय के इस्ट खासी हिल्स शहर में भी भोपाल जितने ओरल कैंसर के मरीज है। नेशनल कैसर रजिस्ट्री प्रोग्राम इनवेस्टीगेटर ग्रुप की ओर से जारी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देशभर में मुंह के कैंसर (ओरल कैसर) के मामले बढ़ रहे है। भोपाल में प्रति एक लाख आबादी में 41 लोग ओरल कैंसर के मरीज है। इनमें से पुरुष मरीजों की संख्या 30 से अधिक और महिला मरीज 11 हैं। प्रति लाख लोगों में 34 लोग ओरल कैंसर के मरीज के - साथ अहमदाबाद देश में तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में सिर्फ पुरुष ही ओरल कैंसर के मरीज है।

प्रति एक लाख आबादी में कैंसर के मामले

  • ओरल कैंसर (पुरुष)
  • अहमदाबाद 33.6
  • भोपाल 30.4
  • इस्ट खासी हिल्स 27.0
  • कछार 25.9
  • कंपू अर्बन 24.9

ओरल कैंसर(महिला)

  • इस्ट खासी हिल्स 13.6
  • कछार 13.0
  • मेघालय 12.7
  • कंपू अर्बन 10.5
  • भोपाल 10.3

तंबाकू और गुल का ज्यादा उपयोग

मध्यप्रदेश में तंबाकू और गुल का ज्यादा उपयोग करने से ओरल कैंसर के मरीज अधिक हैं। गुल को मंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो तंबाकू की तरह नुकसान करता है। रीवा में तंबाकू की खेती ही होती है। मुंह में - इसे दबाकर रखना ही खतरनाक है। पूरे मध्यप्रदेश के कैंसर के मरीज उपचार के लिए भोपाल आते हैं। इस लिए भोपाल में ओरल कैंसर के मरीज का पंजीकरण अधिक है। ऐसे भोपाल में सबसे अधिक मरीज नहीं है।- डॉ. ओपी सिंह, कैंसर विशेषज्ञ

Published on:

03 Sept 2025 08:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Oral Cancer: एमपी के इस शहर में सबसे ज्यादा ‘ओरल कैंसर’ के मरीज

