Oral Cancer: एमपी के इस शहर में सबसे ज्यादा ‘ओरल कैंसर’ के मरीज

Oral Cancer: ओरल कैसर के मामले में राजधानी भोपाल देश में पहले स्थान पर है। मेघालय के इस्ट खासी हिल्स शहर में भी भोपाल जितने ओरल कैंसर के मरीज है। नेशनल कैसर रजिस्ट्री प्रोग्राम इनवेस्टीगेटर ग्रुप की ओर से जारी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देशभर में मुंह के कैंसर (ओरल कैसर) के मामले बढ़ रहे है। भोपाल में प्रति एक लाख आबादी में 41 लोग ओरल कैंसर के मरीज है। इनमें से पुरुष मरीजों की संख्या 30 से अधिक और महिला मरीज 11 हैं। प्रति लाख लोगों में 34 लोग ओरल कैंसर के मरीज के - साथ अहमदाबाद देश में तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में सिर्फ पुरुष ही ओरल कैंसर के मरीज है।