अगले चार दिन ‘भारी से अति भारी बारिश’ की चेतावनी, 18 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मानसून की विदाई के माह सितंबर की शुरुआत हो गई है। सीजन का यह आखिरी महीना है। पिछले साल की तरह इस साल भी सितंबर माह की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। भोपाल शहर में मंगलवार सुबह तक 13.4 तो शाम तक 17 मिमी बारिश हुई। इस तरह अब तक लगभग सवा इंच बारिश हो चुकी है, जबकि जगदीशपुर इस्लाम नगर में 66 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन यानि 4,5,6 और 7 सितंबर एमपी में भारी से अति भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। आज देवास, सीहोर, हरदा समेत 8 जिलों में अति भारी बारिश(Heavy Rain) का और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।