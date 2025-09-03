Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले चार दिन ‘भारी से अति भारी बारिश’ की चेतावनी, 18 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मौसम विशेषज्ञों ने सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन यानि 4,5,6 और 7 सितंबर एमपी में भारी से अति भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। आज देवास, सीहोर, हरदा समेत 8 जिलों में अति भारी बारिश का और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 03, 2025

MP Weather heavy rain
MP Weather heavy rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मानसून की विदाई के माह सितंबर की शुरुआत हो गई है। सीजन का यह आखिरी महीना है। पिछले साल की तरह इस साल भी सितंबर माह की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। भोपाल शहर में मंगलवार सुबह तक 13.4 तो शाम तक 17 मिमी बारिश हुई। इस तरह अब तक लगभग सवा इंच बारिश हो चुकी है, जबकि जगदीशपुर इस्लाम नगर में 66 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन यानि 4,5,6 और 7 सितंबर एमपी में भारी से अति भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। आज देवास, सीहोर, हरदा समेत 8 जिलों में अति भारी बारिश(Heavy Rain) का और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

आज इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather heavy rain

ये भी पढ़ें

अगले 72 घंटे के अंदर ‘अति भारी बारिश’, 14 जिलों में चेतावनी जारी
भोपाल
CG Weather: मौसम पट्टी की दिशा बदली, 2 से 4 सितंबर तक हो सकती है भारी वर्षा

मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज एमपी के देवास, सीहोर, हरदा, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट है।

4 सितंबर को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग(MP Weather) की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर को एमपी के धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। जबकि प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।

5 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी

monsoon alert heavy rain forecast next four days mp weather (Patrika.com)

मौसम विज्ञान विभाग ने 5 सितंबर को एमपी के नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, गुना और शिवपुरी भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं 6 और 7 सितंबर को भी प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

पिछले दस साल में चार बार औसत से कम बारिश

पिछले दस साल में सितंबर माह में अच्छी रही है। सितंबर माह में औरात वर्षा 175.6 मिमी होना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो सितंबर में चार बार औसत से कम और छह बार औसत से अधिक बारिश हुई है। सबसे कम बारिश 2015 में हुई थी, तब पूरे माह में मात्र 42.6 मिमी बारिश हुई थी. जबकि 2019 में सबसे अधिक 563.9 मिमी बारिश हुई थी।

240 मीटर पर बादल, पारा भी गिरा

शहर में मंगलवार को कभी हल्के तो कभी घने बादल रहे। बैरागढ़ में शाम तक 17 मिमी बारिश हुई। इस दौरान शहर में बादलों की सबसे कम ऊंचाई 240 मीटर रही, वहीं शाम को न्यूनतम विजिबिलिटी 2 हजार मीटर रही। बादल, बारिश के चलते शहर के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया।

सितंबर माह का यह रहा रेकॉर्ड

  • 1961 में सर्वाधिक मासिक वर्षा 767.7 मिमी
  • 24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा 2 सितंबर 1947 में 233.2 मिमी
  • सर्वाधिक उच्चतम तापमान 27 अगस्त 2019 को 37.5 डिग्री
  • सबसे कम तापमान 24. सितंबर 1972 में 13.8 डिसी
  • सितंबर में औसत वर्षा 175.6

एक्सपर्ट व्यू : सितंबर में अच्छी बारिश का ट्रेंड

अगर पिछले सालों की स्थिति देखें तो सदर में अच्छी बारिश का ट्रेड रहो है। इस बार भी मानसूनी एक्टिविटी इसी तरह रहने की संभावना है। अभी बारिश का दौर चल रहा है, जो इस सप्ताह लगातार बने रहने की संभावना है। अभी मानसून ट्रफ मप्र के आसपास से गुजर रही है। साथ ही दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तीसरे और चौथे सप्ताह में जरूर मानसूनी गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन धूप, छांव के बीच हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहने की उम्मीद है। जहां तक मानसून की विदाई की बात है। यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है।- जीडी मिश्रा, मौसम विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें

कलेक्टर के आदेश पर 3 सितंबर को इस जिले में छु्ट्टी घोषित, ये है वजह
अशोकनगर
3rd September 2025 holiday declared in mp ashoknagar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 08:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले चार दिन ‘भारी से अति भारी बारिश’ की चेतावनी, 18 जिलों में अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट