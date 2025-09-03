अगले चार दिन ‘भारी से अति भारी बारिश’ की चेतावनी, 18 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मानसून की विदाई के माह सितंबर की शुरुआत हो गई है। सीजन का यह आखिरी महीना है। पिछले साल की तरह इस साल भी सितंबर माह की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। भोपाल शहर में मंगलवार सुबह तक 13.4 तो शाम तक 17 मिमी बारिश हुई। इस तरह अब तक लगभग सवा इंच बारिश हो चुकी है, जबकि जगदीशपुर इस्लाम नगर में 66 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन यानि 4,5,6 और 7 सितंबर एमपी में भारी से अति भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। आज देवास, सीहोर, हरदा समेत 8 जिलों में अति भारी बारिश(Heavy Rain) का और 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज एमपी के देवास, सीहोर, हरदा, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट है।
मौसम विज्ञान विभाग(MP Weather) की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर को एमपी के धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। जबकि प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।
मौसम विज्ञान विभाग ने 5 सितंबर को एमपी के नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, गुना और शिवपुरी भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं 6 और 7 सितंबर को भी प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
पिछले दस साल में सितंबर माह में अच्छी रही है। सितंबर माह में औरात वर्षा 175.6 मिमी होना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो सितंबर में चार बार औसत से कम और छह बार औसत से अधिक बारिश हुई है। सबसे कम बारिश 2015 में हुई थी, तब पूरे माह में मात्र 42.6 मिमी बारिश हुई थी. जबकि 2019 में सबसे अधिक 563.9 मिमी बारिश हुई थी।
शहर में मंगलवार को कभी हल्के तो कभी घने बादल रहे। बैरागढ़ में शाम तक 17 मिमी बारिश हुई। इस दौरान शहर में बादलों की सबसे कम ऊंचाई 240 मीटर रही, वहीं शाम को न्यूनतम विजिबिलिटी 2 हजार मीटर रही। बादल, बारिश के चलते शहर के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया।
अगर पिछले सालों की स्थिति देखें तो सदर में अच्छी बारिश का ट्रेड रहो है। इस बार भी मानसूनी एक्टिविटी इसी तरह रहने की संभावना है। अभी बारिश का दौर चल रहा है, जो इस सप्ताह लगातार बने रहने की संभावना है। अभी मानसून ट्रफ मप्र के आसपास से गुजर रही है। साथ ही दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तीसरे और चौथे सप्ताह में जरूर मानसूनी गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन धूप, छांव के बीच हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहने की उम्मीद है। जहां तक मानसून की विदाई की बात है। यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है।- जीडी मिश्रा, मौसम विशेषज्ञ