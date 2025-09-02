कलेक्टर के आदेश पर 3 सितंबर को इस जिले में छु्ट्टी घोषित, ये है वजह

कलेक्टर आदित्यसिंह ने डोल ग्यारस पर पूरे जिले में 3 सितम्बर का स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं सोमवार को एसपी विनीतकुमार जैन ने शहर में विमान मार्ग देखा। यह भी जाना कि कहां से विमान निकलेंगे और किस जगह पर पुलिस सुरक्षा लगाना है. इसके लिए पॉइंट तय किए। साथ ही भीड़ बढ़ने पर वाहनों का रूट डायवर्ट करने भी स्थिति देखी। इस दौरान सीएमओ, सनातन सदभाव समिति व पुजारी संगठन के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे।