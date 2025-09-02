Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले 72 घंटे के अंदर ‘अति भारी बारिश’, 14 जिलों में चेतावनी जारी

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में अगले 72 घंटे अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज 14 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 02, 2025

MP Weather Very Heavy Rain
MP Weather Very Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश पर मानसून खूब मेहरबान है। बादलों ने सावन में जमकर भिगोया। भादौ के कुछ दिन सूखे रहे, लेकिन 5 दिन बाद 7 सितंबर को खत्म हो रहे भादौ मास को विदाई देने के लिए एक बार फिर बादलों ने डेरा डाल लिया है। मानसूनी ट्रफ की गतिविधियों से सोमवार को 26 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से रतलाम के घोलावाड़ डैम का पेट भरा तो तीन गेट खोलने पड़े। इससे पलसोड़ा गांव डूब में आ गया। लोग छतों पर चढ़े नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में अगले 72 घंटे अति भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया गया है। आज 14 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है।

सितंबर में होगी अच्छी बारिश

भोपाल में भी सुबह से ही रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में सीजन का कोटा 39 इंच है। इनमें से अब तक सीजन में 37.72 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं, भोपाल में सीजन में अब तक 32.57 इंच बारिश हुई है, जबकि कोटा 43 इंच का है। ऐसे में राजधानी भोपाल में 10.43 इंच बारिश की दरकार है। मौसम विभाग की मानें तो सितंबर में भी बारिश अच्छी होगी। दमोह में 11 दिन बाद हुई महज दो घंटे की बारिश में ही 2.8 इंच पानी गिरा। रतलाम-दतिया में डेढ़ इंच, ग्वालियर में पौन इंच और भोपाल में आधा इंच बारिश हुई। बादलों की दरियादिली ने जहां कई जिलों में राहत दी, वही-कुछ इलाकों में परेशानी बढ़ा दी।

ये भी पढ़ें

1 और 2 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश, ‘भारी बारिश’ की चेतावनी जारी
भोपाल
CG Weather Heavy Rain

आज 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में 14 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की संभावना जताई है। इनमें अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुरकलां, सीधी, रीवा, मऊगंज, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।

3 सितंबर को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 सितंबर को एमपी के बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, श्योपुर, मुरैना, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का यलो अलर्ट है।

4 सितंबर को अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 4 सितंबर को एमपी के देवास, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर-मालवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।

आगे क्या?: कई सिस्टम, इसलिए पूरा होगा कोटा

हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बनी स्थितियों से सिंतंबर में कई मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। इससे महीनेभर बारिश के दो या तीन दौर आने की संभावना है। इससे प्रदेश का कोटा पूरा होगा।

टापू बन गया रतलाम का सीखेड़ी गांव

यह रतलाम के सीखेड़ी गांव की तस्वीर है। यहां 3000 लोग रहते हैं। बारिश से गंगायता नदी उफनी और गांव टापू बन गया। सरपंच मीनूकुंवर तंवर का कहना है, कई बार बड़ी पुलिया की मांग की. पर सुनवाई नहीं हुई।

दमोहः दीवार गिरने से दबे दंपती, पति की मौत

दमोह जिले के भटिया गांव में रविवार रात बारिश से पड़ोसी के घर की जर्जर दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आने से घर में सो रहे पति-पत्नी दब गए। देवेंद्र लोधी (40) की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी पूनम गंभीर है। ग्वालियरः छलका वीरपुर बांध 27 साल बाद वीरपुर बांध लबालब हो गया। बांध का पानी ओवरफ्लो होकर कैचमेंट में बसे गांवों में घुस गया है।

जावरा में पलटी कार, लोगों ने बचाई 3 जिंदगी

जावरा में सुबह 4 से 11 बजे बारिश से हर रास्ते जलमग्न हो गए। एक कार उपलाई के पास पलट गई। ग्रामीणों ने कार सवार 3 लोगों को बचाया।

ये भी पढ़ें

7वें आसमान पर सोने-चांदी की कीमतें, जानें आज के ताजा रेट
इंदौर
gold silver rate

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 08:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 72 घंटे के अंदर ‘अति भारी बारिश’, 14 जिलों में चेतावनी जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट