अगले 72 घंटे के अंदर ‘अति भारी बारिश’, 14 जिलों में चेतावनी जारी

भोपाल में भी सुबह से ही रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में सीजन का कोटा 39 इंच है। इनमें से अब तक सीजन में 37.72 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं, भोपाल में सीजन में अब तक 32.57 इंच बारिश हुई है, जबकि कोटा 43 इंच का है। ऐसे में राजधानी भोपाल में 10.43 इंच बारिश की दरकार है। मौसम विभाग की मानें तो सितंबर में भी बारिश अच्छी होगी। दमोह में 11 दिन बाद हुई महज दो घंटे की बारिश में ही 2.8 इंच पानी गिरा। रतलाम-दतिया में डेढ़ इंच, ग्वालियर में पौन इंच और भोपाल में आधा इंच बारिश हुई। बादलों की दरियादिली ने जहां कई जिलों में राहत दी, वही-कुछ इलाकों में परेशानी बढ़ा दी।