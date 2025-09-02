अगले 72 घंटे के अंदर ‘अति भारी बारिश’, 14 जिलों में चेतावनी जारी

MP Weather: मध्यप्रदेश पर मानसून खूब मेहरबान है। बादलों ने सावन में जमकर भिगोया। भादौ के कुछ दिन सूखे रहे, लेकिन 5 दिन बाद 7 सितंबर को खत्म हो रहे भादौ मास को विदाई देने के लिए एक बार फिर बादलों ने डेरा डाल लिया है। मानसूनी ट्रफ की गतिविधियों से सोमवार को 26 से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से रतलाम के घोलावाड़ डैम का पेट भरा तो तीन गेट खोलने पड़े। इससे पलसोड़ा गांव डूब में आ गया। लोग छतों पर चढ़े नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी में अगले 72 घंटे अति भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया गया है। आज 14 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है।
भोपाल में भी सुबह से ही रुक-रुककर बारिश होती रही। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में सीजन का कोटा 39 इंच है। इनमें से अब तक सीजन में 37.72 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं, भोपाल में सीजन में अब तक 32.57 इंच बारिश हुई है, जबकि कोटा 43 इंच का है। ऐसे में राजधानी भोपाल में 10.43 इंच बारिश की दरकार है। मौसम विभाग की मानें तो सितंबर में भी बारिश अच्छी होगी। दमोह में 11 दिन बाद हुई महज दो घंटे की बारिश में ही 2.8 इंच पानी गिरा। रतलाम-दतिया में डेढ़ इंच, ग्वालियर में पौन इंच और भोपाल में आधा इंच बारिश हुई। बादलों की दरियादिली ने जहां कई जिलों में राहत दी, वही-कुछ इलाकों में परेशानी बढ़ा दी।
मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में 14 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की संभावना जताई है। इनमें अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुरकलां, सीधी, रीवा, मऊगंज, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।
मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 सितंबर को एमपी के बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, श्योपुर, मुरैना, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का यलो अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 4 सितंबर को एमपी के देवास, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर-मालवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।
हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बनी स्थितियों से सिंतंबर में कई मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। इससे महीनेभर बारिश के दो या तीन दौर आने की संभावना है। इससे प्रदेश का कोटा पूरा होगा।
यह रतलाम के सीखेड़ी गांव की तस्वीर है। यहां 3000 लोग रहते हैं। बारिश से गंगायता नदी उफनी और गांव टापू बन गया। सरपंच मीनूकुंवर तंवर का कहना है, कई बार बड़ी पुलिया की मांग की. पर सुनवाई नहीं हुई।
दमोह जिले के भटिया गांव में रविवार रात बारिश से पड़ोसी के घर की जर्जर दीवार गिर गई। इसकी चपेट में आने से घर में सो रहे पति-पत्नी दब गए। देवेंद्र लोधी (40) की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी पूनम गंभीर है। ग्वालियरः छलका वीरपुर बांध 27 साल बाद वीरपुर बांध लबालब हो गया। बांध का पानी ओवरफ्लो होकर कैचमेंट में बसे गांवों में घुस गया है।
जावरा में सुबह 4 से 11 बजे बारिश से हर रास्ते जलमग्न हो गए। एक कार उपलाई के पास पलट गई। ग्रामीणों ने कार सवार 3 लोगों को बचाया।