7वें आसमान पर सोने-चांदी की कीमतें, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: ट्रंप के टैरिफ वार का असर सोना-चांदी की कीमतों पर अधिक पड़ा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से रुपए में आई कमजोरी और स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण सोना-चांदी भारत में सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। बाजार में आरटीजीएस पर सोना 1250 रुपए महंगा होकर 1,06250 रुपए दस ग्राम व चांदी 2000 रुपए उछलकर 1,22000 रुपए किलो के स्तर पहुंची है। नकदी में सोना 1,05400 रुपए दस ग्राम व चांदी 1,22100 रुपए किलो पर है वहीं सोना 22 कैरेट 97300 रुपए दस ग्राम पहुंचा है। इस रेकॉर्ड तेजी पर बाजार में 70 प्रतिशत ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। खासकर मध्यमवर्गीय और निम्न आया वर्ग की ग्राहकी प्रभावित है। यहां जानें भोपाल-इंदौर में सोने-चांदी के ताजा भाव(Gold Silver Rate Today)…