इंदौर

7वें आसमान पर सोने-चांदी की कीमतें, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate: ट्रंप के टैरिफ वार का असर सोना-चांदी की कीमतों पर अधिक पड़ा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से रुपए में आई कमजोरी और स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण सोना-चांदी भारत में सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। यहां जानें सोने-चांदी के ताजा भाव…

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 31, 2025

gold silver rate
gold silver rate (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

Gold Silver Rate Today: ट्रंप के टैरिफ वार का असर सोना-चांदी की कीमतों पर अधिक पड़ा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से रुपए में आई कमजोरी और स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण सोना-चांदी भारत में सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। बाजार में आरटीजीएस पर सोना 1250 रुपए महंगा होकर 1,06250 रुपए दस ग्राम व चांदी 2000 रुपए उछलकर 1,22000 रुपए किलो के स्तर पहुंची है। नकदी में सोना 1,05400 रुपए दस ग्राम व चांदी 1,22100 रुपए किलो पर है वहीं सोना 22 कैरेट 97300 रुपए दस ग्राम पहुंचा है। इस रेकॉर्ड तेजी पर बाजार में 70 प्रतिशत ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। खासकर मध्यमवर्गीय और निम्न आया वर्ग की ग्राहकी प्रभावित है। यहां जानें भोपाल-इंदौर में सोने-चांदी के ताजा भाव(Gold Silver Rate Today)…

ग्लोबल बाजार

Gold Silver Rate (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Gold Silver Rate

..इसलिए भी बढ़ी कीमतें

ट्रंप की ओर से अमरीकी केंद्रीय बैंक पेन्डरल रिजर्व की गवर्नर लीजा कुक की संभावित बर्खास्तगी और भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ की घोषणा के कारण बढ़ी राजनीतिक अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी बढ़ी है। फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक दबाव के कारण ब्याज दरों में कटौती में तेजी आने की संभावना है। जिससे कीमतों में तेजी आई है।

अगस्त में सोने-चांदी में उछाल

  • 1 अगस्त 1,00600(सोना), 1,11,700(चांदी)7 अगस्त 1,03,400(सोना), 1,17,000(चांदी)28 अगस्त 1,04,000(सोना), 1,20,000(चांदी)30 अगस्त 1,06,250(सोना), 1,22,000(चांदी)
  • (एमसीएक्स पर प्रति 10 ग्राम वायदा सोना और प्रति किलो चांदी की कीमतें रुपए में)

भोपाल में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 9,625 रुपए
8 ग्राम - 77,000 रुपए
10 ग्राम - 94,250 रुपए
100 ग्राम - 9,62,500 रुपए

भोपाल में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 10,500 रुपए
8 ग्राम - 84,000 रुपए
10 ग्राम - 1,05,000 रुपए
100 ग्राम - 10,50,000 रुपए

इंदौर में 22 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 9,625 रुपए
8 ग्राम - 77,000 रुपए
10 ग्राम - 94,250 रुपए
100 ग्राम - 9,62,500 रुपए

इंदैर में 24 कैरट सोने के भाव( प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 10,500 रुपए
8 ग्राम - 84,000 रुपए
10 ग्राम - 1,05,000 रुपए
100 ग्राम - 10,50,000 रुपए

भोपाल में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 125 रुपए
8 ग्राम - 1,000 रुपए
10 ग्राम - 1,250 रुपए
1000 ग्राम - 1,25,000 रुपए

इंदौर में आज चांदी का भाव(प्रति ग्राम)

1 ग्राम - 125 रुपए
8 ग्राम - 1,000 रुपए
10 ग्राम - 1,250 रुपए
1000 ग्राम - 1,25,000 रुपए

