Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

1 और 2 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश, ‘भारी बारिश’ की चेतावनी जारी

MP Weather: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर महीने की शुरूआत झमाझम बारिश से होगी। 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 31, 2025

MP Weather Heavy Rain
MP Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं। रतलाम में रविवार को जोरदार बारिश के कारण पूरा शहर पानी-पानी हो गया है। करीब 1 घंटे हुई तेज बारिश के दौरान सड़कों से पानी उफनकर बहने लगा। आवागमन में दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उज्जैन में गंभीर डैम का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के तीन गेट रविवार को भी खुले हुए हैं। रायसेन में भारी बारिश के बाद राहतगढ़ वाटरफॉल 80 फीट ऊंचाई से गिर रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर महीने की शुरूआत झमाझम बारिश से होगी। 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है।

आज 23 जिलों में झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है।

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे के अंदर 19 जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, चेतावनी जारी
भोपाल
MP Weather Heavy rain

1 और 2 सितंबर को भारी बारिश का यलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर को एमपी के 8 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, देवास, खंडवा, सिवनी और बालाघाट शामिल है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 2 सितंबर को रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, मऊगंज और सीधी में भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।

ग्वालियर में उमस से लोग परेशान

बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण शनिवार को हल्की बारिश हुई। बारिश अधिकतम पारा में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से 34 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। हवा में नमी बढ़ने से उमस बढ़ गई। दिन में लोग पसीना से तरबतर रहे। न घर में चैन था और न बाहर। मौसम विभाग ने आज भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार जताए हैं। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। मानसून ट्रफ लाइन कोटा से होते हुए गुजर रही है। इस कारण अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। नमी की वजह से उमस बढ़ गई है।

रतलाम में औसत से 2 इंच अधिक बारिश

Heavy Rain in Ratlam (फोटो सोर्स : पत्रिका)

रतलाम जिले की औसत वर्षा अब तक 38 इंच के करीब पहुंच चुकी है जो सामान्य औसत वर्षा से 2 इंच अधिक है। जावरा में पिछले 24 घंटे के दौरान रविवार सुबह 8:00 बजे तक 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिला की औसत वर्षा पिछले साल से करीब 5 इंच अधिक हो चुकी है। जिले में अब तक आलोट विकासखंड में 645, जावरा में 987, ताल में 465, पिपलोदा में 1006, बाजना में 768, और रतलाम में 937, रावटी में 1176, और सर्वाधिक बारिश सैलाना विकासखंड में 1480 मिली मीटर अब तक दर्ज की जा चुकी है।

गूगल से देखी राह, रास्ते में बारिश से डूबा रपटा

बैतूल में गूगल मैप नैविगेशन से जा रहे दो युवक बारिश में ऐसे फंसे कि उनकी कार उफनती रपटे पर बह गई। लोगों ने देखा तो उन्हें बचाया। सारनी के कबीर सिंदूर (26) और हंसराज (27) कार से नारायणपुर देवी जागरण जा रहे थे। गूगल मैप से वे रास्ता देख रहे थे। इसी बीच हुई बारिश में बटकी डोह रपटे पर पानी बहने लगा। दोनों को पता नहीं चला, कार बहने लगी। सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने दोनों युवकों को बचाया।

ये भी पढ़ें

30 और 31 अगस्त को ‘ताबड़तोड़ बारिश’ की चेतावनी, 23 जिलों में अलर्ट
भोपाल
MP Weather Heavy Rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 02:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 1 और 2 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश, ‘भारी बारिश’ की चेतावनी जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.