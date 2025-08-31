1 और 2 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश, ‘भारी बारिश’ की चेतावनी जारी

MP Weather: मध्यप्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं। रतलाम में रविवार को जोरदार बारिश के कारण पूरा शहर पानी-पानी हो गया है। करीब 1 घंटे हुई तेज बारिश के दौरान सड़कों से पानी उफनकर बहने लगा। आवागमन में दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उज्जैन में गंभीर डैम का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के तीन गेट रविवार को भी खुले हुए हैं। रायसेन में भारी बारिश के बाद राहतगढ़ वाटरफॉल 80 फीट ऊंचाई से गिर रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर महीने की शुरूआत झमाझम बारिश से होगी। 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है।