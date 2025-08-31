1 और 2 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश, ‘भारी बारिश’ की चेतावनी जारी

MP Weather: मध्यप्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं। रतलाम में रविवार को जोरदार बारिश के कारण पूरा शहर पानी-पानी हो गया है। करीब 1 घंटे हुई तेज बारिश के दौरान सड़कों से पानी उफनकर बहने लगा। आवागमन में दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उज्जैन में गंभीर डैम का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के तीन गेट रविवार को भी खुले हुए हैं। रायसेन में भारी बारिश के बाद राहतगढ़ वाटरफॉल 80 फीट ऊंचाई से गिर रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर महीने की शुरूआत झमाझम बारिश से होगी। 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर को एमपी के 8 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, देवास, खंडवा, सिवनी और बालाघाट शामिल है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 2 सितंबर को रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, मऊगंज और सीधी में भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट है।
बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण शनिवार को हल्की बारिश हुई। बारिश अधिकतम पारा में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से 34 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। हवा में नमी बढ़ने से उमस बढ़ गई। दिन में लोग पसीना से तरबतर रहे। न घर में चैन था और न बाहर। मौसम विभाग ने आज भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार जताए हैं। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। मानसून ट्रफ लाइन कोटा से होते हुए गुजर रही है। इस कारण अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। नमी की वजह से उमस बढ़ गई है।
रतलाम जिले की औसत वर्षा अब तक 38 इंच के करीब पहुंच चुकी है जो सामान्य औसत वर्षा से 2 इंच अधिक है। जावरा में पिछले 24 घंटे के दौरान रविवार सुबह 8:00 बजे तक 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिला की औसत वर्षा पिछले साल से करीब 5 इंच अधिक हो चुकी है। जिले में अब तक आलोट विकासखंड में 645, जावरा में 987, ताल में 465, पिपलोदा में 1006, बाजना में 768, और रतलाम में 937, रावटी में 1176, और सर्वाधिक बारिश सैलाना विकासखंड में 1480 मिली मीटर अब तक दर्ज की जा चुकी है।
बैतूल में गूगल मैप नैविगेशन से जा रहे दो युवक बारिश में ऐसे फंसे कि उनकी कार उफनती रपटे पर बह गई। लोगों ने देखा तो उन्हें बचाया। सारनी के कबीर सिंदूर (26) और हंसराज (27) कार से नारायणपुर देवी जागरण जा रहे थे। गूगल मैप से वे रास्ता देख रहे थे। इसी बीच हुई बारिश में बटकी डोह रपटे पर पानी बहने लगा। दोनों को पता नहीं चला, कार बहने लगी। सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने दोनों युवकों को बचाया।