30 और 31 अगस्त को ‘ताबड़तोड़ बारिश’ की चेतावनी, 23 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून ट्रफ शिवपुरी, दमोह होते हुए जा रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससे प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 अगस्त को इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर समेत 23 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश(Heavy Rain) होने की संभावना है। वहीं 31 अगस्त को 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।