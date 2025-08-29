30 और 31 अगस्त को ‘ताबड़तोड़ बारिश’ की चेतावनी, 23 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून ट्रफ शिवपुरी, दमोह होते हुए जा रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससे प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 अगस्त को इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर समेत 23 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश(Heavy Rain) होने की संभावना है। वहीं 31 अगस्त को 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि मानसून ट्रफ शिवपुरी, दमोह होते हुए जा रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इससेप्रदेश के दक्षिणी हिस्से, महाराष्ट्र, छग से लगे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जबकि भोपाल में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहने की संभावना है।
मौसम विभाग(MP Weather) के मुताबिक, 22 अगस्त को एमपी के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 31 अगस्त को एमपी के धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, विदिशा, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।