गुना

3 सितंबर को इस जिले में छु्ट्टी घोषित, जारी हुआ आदेश

MP News: 3 सितंबर को स्थानीय अवकाश(Holiday) घोषित किया गया है, जिला कलेक्टर कार्यालय और मजिस्ट्रेट ने अवकाश के लिखित आदेश जारी किए हैं।

गुना

Avantika Pandey

Aug 29, 2025

Local holiday on 3rd September in Guna, MP
Local holiday on 3rd September in Guna, MP (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: मध्य प्रदेश के गुना जिले में 3 सितंबर को स्थानीय अवकाश(Holiday) घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर कार्यालय और मजिस्ट्रेट ने यह अवकाश घोषित किया है। जिसके बाद 3 सितंबर को जिले में सभी स्कूलों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में इस दिन छुट्टी रहेगी। बता दें कि यह आदेश पूर्व में जारी जारी की गई अधिसूचना के तहत गणेश चतुर्थी के अवसर पर 27 अगस्त को दिए गए अवकाश के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह नया आदेश जारी किया है।

जारी हुआ आदेश

नए साल में घोषित की थीं छुट्टियां, 26 अगस्त को स्थानीय अवकाश की अधिसूचना

बता दें कि इससे मध्यप्रदेश शासन की ओर से 6 जनवरी 2025 को इस साल के अवकाश की घोषणा की गई थी। सालभर की इन छुट्टियों में गणेश चतुर्थी भी शामिल थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशभर में एक साथ तीन सामान्य अवकाश की अधिसूचना 26 अगस्त को जारी की गई थी। जिसके मुताबिक जिले में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थानीय अवकाश न होकर संपूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया गया था।

इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने अपनी ओर से जारी किए गए स्थानीय अवकाश 27 अगस्त में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया। इस नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के स्थान पर अब 3 सितंबर 2025 बुधवार को डोल ग्यारस के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने 26 अगस्त को यानी तीन दिन पहले स्थानीय अवकाश की ये अधिसूचना जारी की थी।

27 अगस्त को घोषित हुई थी छुट्टी

29 Aug 2025 02:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / 3 सितंबर को इस जिले में छु्ट्टी घोषित, जारी हुआ आदेश

