3 सितंबर को इस जिले में छु्ट्टी घोषित, जारी हुआ आदेश

MP News: मध्य प्रदेश के गुना जिले में 3 सितंबर को स्थानीय अवकाश(Holiday) घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर कार्यालय और मजिस्ट्रेट ने यह अवकाश घोषित किया है। जिसके बाद 3 सितंबर को जिले में सभी स्कूलों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में इस दिन छुट्टी रहेगी। बता दें कि यह आदेश पूर्व में जारी जारी की गई अधिसूचना के तहत गणेश चतुर्थी के अवसर पर 27 अगस्त को दिए गए अवकाश के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह नया आदेश जारी किया है।