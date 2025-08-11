11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में दो दर्जन जिलों में कलेक्टर फहराएंगे झंडा, मंत्रियों के हिस्से आए 30 जिले

15 August- मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों को जिलों का आवंटन कर दिया है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 11, 2025

Collector will hoist flag in two dozen districts of MP
Collector will hoist flag in two dozen districts of MP (ANI)

15 August- मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों को जिलों का आवंटन कर दिया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी भोपाल में ध्वजारोहण करेंगे जहां राज्यस्तरीय कार्यक्रम होगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जबलपुर में झंडा वंदन करेंगे जबकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शहडोल में ध्वजारोहण करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सीएम के मंत्रिमंडलीय सहयोगी प्रदेश के 30 जिलों में झंडा वंदन करेंगे। राज्य के दो दर्जन जिलों में 15 अगस्त को कलेक्टर झंडा फहराएंगे।

प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सोमवार को जिला स्तरीय समारोहों के मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार प्रदेश के मंत्रियों को ध्वजारोहण के लिए 30 जिले दिए गए हैं जबकि सीएम मोहन यादव भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शेष 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे।

स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2025 को प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी भोपाल में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो अधिकारियों को किया बर्खास्त, गड़बड़ी और लापरवाही पर तगड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप
भोपाल
Collector Bhavya Mittal dismissed two officers for irregularities in Khargone

जीएडी के सूची के अनुसार मंत्री कुंवर विजय शाह रतलाम, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतना, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भिण्ड, मंत्री राकेश सिंह नर्मदापुरम, मंत्री करन सिंह वर्मा मुरैना, मंत्री उदय प्रताप सिंह बालाघाट, मंत्री सम्पतिया उइके मंडला, मंत्री तुलसीराम सिलावट बुरहानपुर, मंत्री एदल सिंह कंसाना छतरपुर, मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया मंदसौर, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नरसिंहपुर, मंत्री विश्वास सारंग खरगौन, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ग्वालियर, मंत्री नागर सिंह चौहान अलीराजपुर, मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर पांढुर्ना और मंत्री राकेश शुक्ला श्योपुर में ध्वजारोहण करेंगे।

मंत्री चैतन्य काश्यप राजगढ़, मंत्री इन्दर सिंह परमार दमोह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर सीहोर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी खंडवा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल सीधी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल बड़वानी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल मउगंज, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार रायसेन, राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल बैतूल, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी डिंडोरी, राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार अनूपपुर और राज्यमंत्री राधा सिंह मैहर में ध्वजारोहण करेंगे।

24 जिलों में कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण

प्रदेश के 24 जिलों में संबंधित जिले के कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। इनमें इंदौर, धार, झाबुआ, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, उज्जैन, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, हरदा, नीमच, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, सिंगरौली, उमरिया शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Supreme Court's decision on actor Saif Ali Khan's property dispute in Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 08:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में दो दर्जन जिलों में कलेक्टर फहराएंगे झंडा, मंत्रियों के हिस्से आए 30 जिले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.