आईटी में करियर बनाने छोड़ी IPS की नौकरी, राष्ट्रपति से हो चुके है सम्मानित

आइपीएस अभिषेक तिवारी को मार्च 2024 में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (एनटीआरओ) में प्रतिनियुक्ति मिल गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उन्हें गृह विभाग से केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिली थी। चुनाव बाद भी उन्होंने प्रयास किया लेकिन उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा था। इसी दौरान 27 जुलाई से 8 अगस्त 2024 को सागर एसपी रहते अभिषेक विदेश गए हुए थे। इसी दौरान सागर में दीवार गिरने से नौ बच्चों की मौत हो गई। इस मामले पर उन्हें सागर से हटा दिया गया था। जिसके बाद वह प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए थे। उससे पहले अभिषेक बालाघाट और रतलाम में भी एसपी की कमान संभाल चुके थे। (MP News)