1 मई से E Office System पर कलेकट्रेट, अब बाबुओं की टेबल पर नहीं अटकेगी फाइन, ये होंगे फायदे

Collectorate on E Office System from May: कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने टाइम लिमिट बैठक में जिले के सभी विभागीय अफसरों को ई-ऑफिस सेटअप तैयार करने के दिए निर्देश, फाइल की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी…. जानें क्या होंगे फायदे…

भोपाल•Apr 08, 2025 / 11:04 am• Sanjana Kumar

Collectorate on E Office System from May एक मई से कलेक्ट्रेट कार्यालय में पूरी तरह से ई-ऑफिस सिस्टम से काम होगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने टाइम लिमिट बैठक में जिले के सभी विभागीय अफसरों को ई-ऑफिस सेटअप (E Office System) तैयार करने के निर्देश (Collector Issues Order) दिए हैं। कोई भी फाइल की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। ई-फाइल सिस्टम से नामांतरण, जाति-आय प्रमाण पत्र, भूमि विवाद आदि की फाइलें जल्दी निपटेंगी और फाइल किस स्तर पर कितनी देर रुकी है इसकी जवाबदेही बढ़ेगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हर कार्रवाई की लॉगिंग होगी।

