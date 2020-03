मोदी-शाह के संरक्षण में जाने पर दिग्विजय की सिंधिया को शुभकामनाएं, कहा-' आप शाह या निर्मला की जगह लें'

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी के संरक्षण में जाने पर एक तरफ जहां कांग्रेस के कई बड़े छोटे नेता सिंधिया के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को मोदी-शाह के संरक्षण में जाने की शुभकामनाएं दी हैं।

सिंधिया के फैसले से आया राजनीतिक भूचाल

आपको बता दें कि, कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को जारी किये अपने इस्तीफे में लिखा था कि, उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस द्वारा उन्हें कई दिनों से साइडलाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। सिंधिया द्वारा लिये गए इस फैसले ने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि, दिल्ली तक की राजनीति गर्मा दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस दोनो ही खेमों में पारा अपने चरम पर जा पहुंचा है। एक तरफ जहां खबर है कि सिंधिया जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश में अपने 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार बचाने की जुगत में लग गई है।

