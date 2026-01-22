खत्म होगी ‘बाबूगिरी’, एमपी में ‘500 शिक्षकों’ का अटैचमैंट खत्म

MP News: पढ़ाई कराने की बजाय दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे शिक्षक स्कूलों में लौटेंगे। अब ये बच्चों को पढ़ाएंगे। जिला शिक्षा विभाग ने राजधानी में पांच सौ शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर दिया है। अगले महीने दस कक्षाओं की परीक्षा हैं जिसमें शिक्षकों की कमी है। इसे करने निर्देश जारी हुए। परीक्षा में दो लाख से ज्यादा स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। पांचवीं-आठवीं की परीक्षा इसी माह कराई जा रही है।