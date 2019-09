दीपावली पर इन संदेशों से जीतें अपनों का दिल,ये हैं हिंदी व अंग्रेजी के कुछ खास मैसेज

भोपाल। आज के दौर में हम अपनों से कई कारणों के चलते दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में तीज त्योहारों पर अपनों का याद आना लाजमी है। वहीं उनके साथ बचपन में मनाए गए त्योहारों का याद आना भी कई बार हमें भावुक कर जाता है। भले ही कुछ लोग त्योहारों पर अपने घरों को चले जाना पसंद करते हैं।

लेकिन अधिकांश लोग नौकरी सहित कई कारणों के चलते घर नहीं जा पाते। वहीं जो लोग घर चले भी जाते हैं, तो उनके मित्र या बचपन के साथी कई बार उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसे में उनके साथ को याद करते हुए हम उन्हें मैसेज कर शुभकामनाएं देते हैं। यह लगभग हर त्योहार में किया जाता है।

वहीं इस साल दीपावली का पर्व अब से करीब डेढ़ माह बाद यानि 17 अक्टूबर 2019 रविवार को मनाया जाएगा। वहीं इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। ऐसे में लोग अपने परिचितों,दोस्तों व रिश्तेदारों को कई तरह के मैसेज ( Happy diwali massege ) भेज कर उनकी खुशियों में इजाफे का प्रयास करते हैं।

दिवाली यानि दीपावली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। वहीं बुराई के ऊपर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है।

दिवाली को धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। पारंपरिक तौर पर इस दिन को लोग दीया और मोबत्तियां जलाकर और पूरे घर को दीपक से रौशन करते हैं। वहीं इस दिन अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को दिवाली की शुभकामनाएं ( diwali massege ) दी जाती हैं।

यदि आप भी दीवाली मैसेज को भेजने के लिए भाषा चुनने को लेकर असमंजस्य में हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं वह सब जो आप जानना चाहते हैं।

ऐसे समझें दीपावली...

भारत को त्योहारों की भूमि माना है। इस आधार पर सभी भारतीय त्योहारों का अपना अर्थ है। इनमें से दिवाली (दीपावली) एक अद्वितीय और तकरीबन सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है।

दीपावली का त्योहार आमतौर पर अक्टूबर / नवंबर में मनाया जाता है, और जैसा कि हम जानते है कि दीपावली भारत में सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक है। तो स्वाभाविक है कि इस अवसर पर आप शुभकामनाएं सहित अन्य संदेश भी अपनों को देना पसंद करते होंगे।

जानकार मानते हैं कि यदि आप उस क्षेत्र से संबंधित हैं जहां हिंदी भाषा में संचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो डाउनलोड करना और भेजने के लिए हैप्पी दीवाली हिंदी WhatsApp के लिए अच्छा रहता है या फेसबुक भी आपके लिए एक मुश्किल काम नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग करके आप हिंदी में खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं भेज सकते हैं, फेसबुक सेट अप करें, फेसबुक की स्थिति।

दरअसल, इस बार 27 अक्टूबर की दीपावली है। और चुकिं हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है अत: अधिकांश लोग हिन्दी में तो वहीं कई लोग अंग्रेंजी में इसकी शुभकामनाएं भेजना पसंद करते हैं।

यह रहे दीपावली की व्हाट्सएप शुभकामनाएं : whatsapp massege of diwali

- सुख आये शांति आये अपकी ज़िंदगी में, समृधि आये खुशियां आये आपके जीवन में, रहो तुम हर परेशानी से दूर और यह दीवाली लक्ष्मी आये आपके जीवन में आए जरूर ..

- झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली,

आपके घर में सुख समृद्धि और आशीर्वाद ले कर आए शुभ दीपावली!

- देवी महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा उमंग और आनंद रौनक़ रहे।

आपको और आपके समस्त परिवार को दीपावली के पावन पर्व पर हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ!!!

- जगमग जगमग दीप जल उठे, द्वार द्वार आए दीपावली।

दीपावली के इस पावन अवसर पर आपको एवं आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ।

- ये दिवाली आपके जीवन में खुशियों की बरसात लाए,

धन और शौहरत की बौछार करे, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

- दीपावली में दीपों का दीदार हो,

और खुशियों की बौछार हो। शुभ दीपावली!

- दीपक का प्रकाश हर पल आपके जीवन में नई रोशनी लाए,

बस यही शुभकामना है आपके लिए इसदीपावली में। शुभ दीपावली!

- दीपावली आए तो रंगी रंगोली, दीप जलाए, धूम धड़ाका,

छोड़ा पटाखा, जली फुलझडि़यां सबको भाए.. आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं!

- हरदम खुशियां हो साथ, कभी दामन ना हो खाली,

हम सभी की तरफ से, आपको.. शुभ दीपावली!

- इस दिवाली में यही कामना है कि सफलता आपके कदम चूमे और

खुशी आपके आसपास हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे।



- खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत मैं चार चांद लगायें,

लोग तो सिर्फ चांद तक गए हैं, आप उस से भी ऊपर जाएं.

दीवाली की शुभकामनायें।

- खुशियां हों overflow, मस्ती कभी न हों low,

दोस्ती का सरुर छाया रहे, ऐसा आये आपके लिए दिवाली का त्यौहार।

- आपको और आपके समस्त परिवार को

दीपावली के पावन पर्व पर हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं!!!

- दीवाली के इस मंगल अवसर पर, आप सभी की मनोकामना पूरी हों,

खुशियाँ आपके कदम चूमे, इसी कामना के साथ आप सभी को दिवाली की ढेरों बधाई.

- आई आई दिवाली आई, साथ माँ कितनी खुशियाँ लायी,

धूम मचाओ मौज मनाओ, आप सभी को दिवाली की बधाई. शुभ दीवाली।

- दीपक का प्रकाश हर पल आपके जीवन मैं एक नयी रौशनी दे,

बस यही शुभकामना है हमारी आपके लिए दीवाली के इस पवन अवसर पर .. शुभ दीवाली

- है रौशनी का त्यौहार, लाये हर चेहरे पर मुस्कान, सुख और समृधि की बहार,

समेट लो सारी खुशियाँ, अपनों का साथ और प्यार.. शुभ दीवाली।

- झिलमिलते दीपों की आभा से प्रकाशित ये दीवाली आपके घर आँगन में,

धन धान्य सुख सम्रिधि और ईश्वर का अन्नत आशीर्वाद लेकर आए..!! Happy Diwali

- आपका एवें आपके परिवार का हर दिन हर पल शुभ हो,

और आप उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, दीपावली महापर्व पर ऐसी शुभकामनाये !!!!!!

ये हैं अंग्रेजी के मैसेज: whatsapp english massege of deepawali

- Deep Jagmagaayen

Khushiyan Jhilmilayen

Is Diwali Ke Tyohaar Per

Lakshmi Ji Aapke Ghar Aayen

Diwali Ki Badhayi Ho! Happy Deepawali !!!

- I Pray To God To Give U

Shanti, Shakti, Sampati, Swarup,

Saiyam, Saadgi, Safalta, Samridhi,

Sanskar, Swaasth, Sanmaan,

Saraswati, Aur Sneh. Shubh Diwali.

- Pal Pal Se Banta Hai Ehasas,

Ehsas Se Banta Hai Vishvas,

Vishvas Se Bante Hai Rishte,

Aur Rishte Se Banta Hai Koi Khas,

Wishing A Happy Diwali, My Sweetheart!

- Aai Aai Diwali Aai,

Saath Me Kitni Khushiya Laayi,

Dhoom Machao, Mauz Manao,

Aap Sabhi Ko Diwali Ki Badhai.

Happy Deepawali !!!”

- Dosto Se Har Lamhe Me Diwali Hai,

Dosti Ki Ye Dunia Diwani Hai,

Dosto Ke Bina Jindgi Bekar Hai,

Dosto Se Hi To Jindgi Me Bahar Hai…

Happy Deepawali 2019!!!

- Sri Ram Ji Aapke Ghar Sukh Ki Barsat Karen,

Dukhon Ka Naas Karen.

Prem Ki Phuljhari Wa Anar Aapke Ghar Ko Roshan Kare.

Roshni Ke Diye Aapki Zindagi Me Khusiya Layen.

Happy Deepawali !!!

- Chanda Ki Chandani Ke Sath,

Taro Ki Jhilmilahat Ho,

Aane Wali Dipawli Ke Deepo Ke Sath,

Aap Ke Chehare Per Khusi Ki Muskurahat Ho.

Happy Diwali Deepawali Ki Subh Kamnaye.

- Pal Pal Sunhare Fool Khile,

Kabhi Na Ho Kaanto Ka Saamna,

Zindagi Aapki Khushiyo Se Bhari Rahe,

Dipawali Par Humaari Yahi Shubhkamna.

Happy Deepawali !!!

- Deep Jalte Jagmagate Rahe,

Hum Aapko Aap Hame Yaad Aate Rahe,

Jab Tak Zindagi Hai,

Dua Hai Hamari,

Aap Chand Ki Tarah Zagmagate Rahe. Happy Deepawali !!!

- Diwali Parva Hai Khushio Ka,

Ujalo Ka, Laxmi Ka…. Is Diwali Aapki Jindagi Khushio Se Bhari Ho,

Duniya Ujalo Se Roshan Ho, Ghar Par Maa Laxmi Ka Aagman Ho…

Happy Deepawali !!!

- Deepak Ka Prakash Har Pal Aapke Jivan Me Ek Nayi Roshni De,

Bas Yahi Shubhkamna Hai Hamari Aapke Liye Diwali Ke Is Pawan Avsar Par !!

Happy Deepawali 2019 !!!

- Kumkum Bhare Kadmon Sey Aaye Laxmi Ji Apke Dawar,

Sukh Sampati Mile Aapko Apar,

Deepawali Ki Subhkamnain Kare Sweakar.Happy Diwali 2019!!!

- Andhera Hua Dur Raat Ke Saath

Nayi Subha Aayi Diwali Leke Sath

Ab Ankhne Kholo Dekho Ek Msg Aayi Hai

Diwali Ki Subh Kamna Sath Layi Hai.

Happy Diwali 2019!!!

- Deepon Ka Yeh Tyohaar

Laaya Khushiyan Hazaar

Mubarak Ho Aap Sabko

Diwali Ka Tyohaar

Happy Diwali 2019!!

- Deepawali Mein Deepo Ka Didar,

Khusiyo Ke Sath Mubarak Hajar.

- Har Ghar Mein Ho Ujaala, Aaye Naa Kabhi Raat Kali,

Har Ghar Me Mane Khushiya, Har Ghar Me Ho Diwali.

- Diye Ki Roshni Se Sab Andhera Dur Ho Jaye,

Dua H Ki Jo Chaho Wo Khusi Manjur Ho Jaye.

- Diwali Ki Light, Kare Sab Ko Delight,

Pakro Masti Ki Flight Aur Dhoom Machao All Night.

Happy Diwali !!

- Aai Aai Diwali Aai, Saath Me Kitni Khushiya Laayi,

Dhoom Machao, Mauj Manao, Aap Sabhi Ko Diwali Ki Badhai.

Happy Diwali

- Safalta Kadam Chumti Rahe, Khushi Aaspas Ghumti Rahe,

Yash Itna Faile Ki Kasturi Sharma Jaye, Laxmi Ki Kripa Itni Ho Ki Balaji Bhi Dekhte Rah Jaye.

- Aayi Hai Diwali Dekho, Sang Layi Khushiya Dekho,

Yehan Wahan Jahan Dekho Aaj Deep Jagmagate Dekho.

Happy Diwali

- Deepak Ka Prakash Har Pal Aapke Jivan Me Ek Nayi Roshni De,

Bas Yehi Shubhkamna Hai Hamari Aapke Liye Diwali Ke Is Paawan Avsar Par.

!! Happy Diwali !!