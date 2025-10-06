एमपी में औषधि नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर्स का ड्रग लाइसेंस निरस्त

Chhindwara- एमपी में कफ सिरप कोल्ड्रिफ के कारण अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही 14 बच्च दम तोड़ चुके हैं जबकि बैतूल में 2 बच्चों की मौत हुई है। मामले में डॉ. प्रवीण सोनी और श्रेसन फार्मास्युटिकल कंपनी पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर निलंबित भी किया जा चुका है। कफ सिरप कोल्ड्रिफ की जांच में 46.2% डायएथिलिन ग्लायकॉल (DEG) की पुष्टि हुई जोकि जहरीली साबित हुई। इस केस में अब छिंदवाड़ा के परासिया के अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। औषधि नियमों के उल्लंघन पर ये कार्रवाई की गई है।