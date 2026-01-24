कुर्सी पर बैठे लोग, जमीन पर बैठे मंत्री और सुनने लगे शिकायतें…

Energy Minister Pradyuman Singh Tomar sat on the ground during a public hearing
एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद जनसुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों की शिकायतें, समस्याओं को सुनकर उन्हें हल कराते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि जनसुनवाई में आए अधिकांश आवेदन का त्वरित निराकरण किया जाता है। उनका कहना है कि वह नहीं चाहते कि उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। यही वजह है कि क्षेत्र की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए लोग सीधे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के रेसकोर्स रोड स्थित 38 नम्बर कार्यालय पर संपर्क करते हैं। जनसुनवाई में मंत्री कई बार खुद जमीन पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठे बुजुर्गों, महिलाओं से समस्याएं जानते हैं।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के दिन की शुरुआत जनता के बीच होती है और देर रात तक यह सिलसिला चलता रहता है। जनता की शिकायतों को सुन इन शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजते हैं। शिकायतों का निपटारा हो रहा है या नहीं इसकी मॉनिटरिंग करना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक सन 2025 में उनकी जनसुनवाई में आए 15 हजार 941 शिकायतों और समस्याओं के आवेदनों में से 12 हजार 399 का निराकरण हो चुका है। यह वह समस्याएं हैं, जिनसे लोगों को प्रतिदिन दो-चार होना पड़ता है।
इनमें प्रमुख रूप से पानी, नल कनेक्शन, नई पाइप लाइन, पानी की लाईन चालू करने या अन्य पानी संबंधी समस्या, बोरिंग, सफाई, सीवर लाइन, सीवर सफाई आदि समस्याएं, शिकायतें रहती हैं। ऊर्जा मंत्री तोमर को प्राप्त समस्याओं, शिकायतों में नई स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट रिपेयर, हाई मास्क नवीन, हाई मास्क रिपेयर, हैण्ड पम्प तथा स्थानांतरण आदि भी शामिल रहती हैं।
