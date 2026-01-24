कुर्सी पर बैठे लोग, जमीन पर बैठे मंत्री और सुनने लगे शिकायतें…

एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद जनसुनवाई कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों की शिकायतें, समस्याओं को सुनकर उन्हें हल कराते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि जनसुनवाई में आए अधिकांश आवेदन का त्वरित निराकरण किया जाता है। उनका कहना है कि वह नहीं चाहते कि उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। यही वजह है कि क्षेत्र की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए लोग सीधे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के रेसकोर्स रोड स्थित 38 नम्बर कार्यालय पर संपर्क करते हैं। जनसुनवाई में मंत्री कई बार खुद जमीन पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठे बुजुर्गों, महिलाओं से समस्याएं जानते हैं।