पूर्व मंत्री का बड़ा बयान, एमपी कांग्रेस में होंगे फेरबदल, जिला अध्यक्षों की सूची में दिखेंगे नए चेहरे

MP congress District President List: प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विधायक फूल सिंह बरैया समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। बैठक में वोट चोरी के मुद्दे पर रणनीति तय की जा रही है। वहीं जिला अध्यक्षों के नामों पर भी सहमति बन सकती है।
इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा। ये बयान उन्होंने तब दिया है, जब हरियाणा में नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई। बता दें कि हरियाणा में अभी-अभी नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें पुराने चेहरों के बीच नए चेहरे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में ये बड़ा फेर-बदल 11 साल बाद किया गया है।
पूर्व मंत्री सज्जने सिंह वर्मा ने प्रदेश में जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि लिस्ट में किनके नाम रहेंगे। वहीं पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद 2 दिन में जिला अध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि नए-पुराने नाम लिस्म में शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक में कई गोपनीय एजेंडों पर भी चर्चा की जाएगी।
इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर एमपी में वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि कई विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटर हैं, जिसका खुलासा एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंधार और हरिश चौधरी करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस ने नेताओं से डाटा मंगवाया है। हर जिले में वोटर्स के नाम और लिस्ट का अवलोकन किया जा रहा है। विधायक और विधानसभा प्रत्याशियों से भी जानकारी मांगी गई है।