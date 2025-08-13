पूर्व मंत्री का बड़ा बयान, एमपी कांग्रेस में होंगे फेरबदल, जिला अध्यक्षों की सूची में दिखेंगे नए चेहरे

इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर एमपी में वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि कई विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटर हैं, जिसका खुलासा एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंधार और हरिश चौधरी करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस ने नेताओं से डाटा मंगवाया है। हर जिले में वोटर्स के नाम और लिस्ट का अवलोकन किया जा रहा है। विधायक और विधानसभा प्रत्याशियों से भी जानकारी मांगी गई है।