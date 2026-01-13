मकर संक्रांति से पहले एक्शन में पुलिस, चाइनीज मांझा बेचने वाले की खैर नहीं, हुई पहली गिरफ्तारी

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे पर बड़ा एक्शन हुआ है। भोपाल पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। शहर की अयोध्या नगर पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेच रहे एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अजय यादव के रूप में हुई है जो किराना दुकान की आड़ में खतरनाक चाइनीज मांझा बेच रहा था। पुलिस ने दुकान से 5,200 मीटर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80 हजार आंकी गई है।