13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मकर संक्रांति से पहले एक्शन में पुलिस, चाइनीज मांझा बेचने वाले की खैर नहीं, हुई पहली गिरफ्तारी

Bhopal News : मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे पर बड़ा एक्शन हुआ है। अयोध्या नगर पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेच रहे एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 13, 2026

Bhopal News

मकर संक्रांति से पहले एक्शन में पुलिस (Photo Source- Patrika)

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे पर बड़ा एक्शन हुआ है। भोपाल पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। शहर की अयोध्या नगर पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेच रहे एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अजय यादव के रूप में हुई है जो किराना दुकान की आड़ में खतरनाक चाइनीज मांझा बेच रहा था। पुलिस ने दुकान से 5,200 मीटर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80 हजार आंकी गई है।

कार्रवाई भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के सख्त आदेश के तहत की गई है, जिसमें शहर में चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री, खरीद और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। चाइनीज मांझा न सिर्फ पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए भी जानलेवा है।

प्रदेश में हो रहे कई हादसे

हालही में प्रदेशभर से चाइनीज मांझे से जुड़े हादसों के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें इंदौर में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि भोपाल में एक युवक गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। इसके अलावा मांझे से गला कटने या गंभीर चोटें लगने की प्रदेशभर में कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि, मकर संक्रांति पर सिर्फ पारंपरिक सूती धागे का ही इस्तेमाल करें और चाइनीज मांझे का पूर्ण बहिष्कार करें।

ये भी पढ़ें

‘इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग फर्जी’, कांग्रेस का आरोप- ‘नकली दस्तावेजों पर हासिल किया अवॉर्ड’
बड़वानी
Umang Singhar Big Blame

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 01:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मकर संक्रांति से पहले एक्शन में पुलिस, चाइनीज मांझा बेचने वाले की खैर नहीं, हुई पहली गिरफ्तारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS रिसर्च में हुआ खुलासा, आपके ‘मेंटल स्ट्रेस’ को कम करता है योग

mental stress
भोपाल

MP Cabinet में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीएम ने किसे दी बड़ी सौगात?

MP Cabinet Important Decision
भोपाल

स्लॉटर हाउस कांड: चौंकाने वाला सच… दुधारू-स्वस्थ भैंसों को काटा, बछड़े और पाड़ों के अवशेष मिले

Slaughter House incident Bhopal
भोपाल

एमपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं का एग्जाम टाइम टेबल बदला, हिंदी समेत कई विषय की तारीख बदली, देखें नई सूची

MP Board
भोपाल

पत्रिका पड़ताल में खुलासा, जान लेने वाली डोर बाजार में, लोगों की पसंद है प्रतिबंधित चाइनीज मांझा

Chinese manjha
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.