एमपी में उप सचिव एसके मिश्रा के नाम से निकाली भर्ती, सामने आई बड़ी गड़बड़ी

MP State Rural Livelihoods Mission- देश-प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार दिनरात नौकरी का ख्वाब देखते रहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए तो लोग ऐसे लालायित रहते हैं कि इसके लिए सबकुछ करने को तैयार हो जाते हैं। युवाओं की इस भावना को कई आपराधिक लोग पूरी तरह भुनाते हैं। सरकारी नौकरी के नाम पर हर तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं। मध्यप्रदेश में एक ऐसी ही बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां एक विभाग में उप सचिव के नाम पर भर्ती के लिए पत्र जारी किया गया। हकीकत यह है कि जिस नाम से ये पत्र जारी हुआ, उस नाम का कोई अधिकारी ही नहीं है। जैसे ही इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली, विभागीय अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। विभाग ने साफ किया कि उपसचिव के नाम से भर्ती के लिए जारी किया गया यह पत्र पूरी तरह भ्रामक है।