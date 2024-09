भीषण हादसे में कई यात्रियों की मौत, खाई में जा गिरी तेज रफ़्तार बस, मच गया कोहराम

Four killed in Chawla bus accident coming from Amravati to Khandwa एमपी के खंडवा आ रही एक बस खाई में गिर गई।

भोपाल•Sep 23, 2024 / 05:46 pm• deepak deewan

Four killed in Chawla bus accident coming from Amravati to Khandwa मध्यप्रदेश के कई यात्रियों की भीषण हादसे में मौत हो गई। एमपी के खंडवा आ रही एक बस खाई में गिर गई। खंडवा से स​टे महाराष्ट्र के मेडघाट पर यह हादसा हुआ। बस के खाई में गिरते ही कोह​राम मच गया। यात्रियों की चीखपुकार सुनकर रोड से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को निकालकर अस्पताल भी पहुंचाया।