राजधानी भोपाल के दो प्रमुख इलाकों को जोड़ेगी सीमेंट कांक्रीट की फोरलेन सड़क

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आनाजाना और सुगम होगा। यहां के दो प्रमुख इलाकों को जोड़ने के लिए एक फोरलेन सड़क बनाई जा रही है। यह रोड डामर की बजाए सीमेंट कांक्रीट की होगी जिससे टूट फूट और बार बार मरम्मत की झंझट भी नहीं होगी। यह फोरलेन सड़क कोलार क्षेत्र में बनेगी। फोरलेन रोड का 31 अक्टूबर को समारोहपूर्वक भूमिपूजन किया जाएगा। रोड निर्माण को लेकर सोमवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे।
कोलार में हाल ही में सिक्सलेन बना है लेकिन मंदाकिनी चौराहा से दानिशकुंज चौराहा की ओर का कुछ रास्ता काफी खराब है। करीब दो किमी की लंबाई में सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है जिससे यहां से गुजरनेवालों को रोज परेशान होना पड़ता है। रोड पर बने बड़े-बड़े गड्ढों से रोज हादसे हो रहे हैं।
यह दिक्कत दूर करने की पहल की गई है। कोलार सिक्सलेन के मंदाकिनी चौराहा से दानिशकुंज चौराहा की ओर फोरलेन सड़क बनाई जा रही है। यह सड़क जेके रोड होते हुए अग्रसेन चौराहा तक बनाई जाएगी। मंदाकिनी चौराहा से दानिशकुंज तक प्रस्तावित यह सड़क ₹11 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। यह फोरलेन सड़क करीब पौने 2 किमी लंबी होगी।
खास बात यह है कि प्रस्तावित सड़क डामर के स्थान पर सीमेंट क्रांकीट की बनाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह 31 अक्टूबर को सड़क का भूमिपूजन करेंगे। कार्यक्रम स्वप्निल नर्सरी के पास शाम 5 बजे से शुरु होगा जिसमें विधायक रामेश्वर शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले विधायक शर्मा ने आज प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए।
