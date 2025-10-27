राजधानी भोपाल के दो प्रमुख इलाकों को जोड़ेगी सीमेंट कांक्रीट की फोरलेन सड़क

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आनाजाना और सुगम होगा। यहां के दो प्रमुख इलाकों को जोड़ने के लिए एक फोरलेन सड़क बनाई जा रही है। यह रोड डामर की बजाए सीमेंट कांक्रीट की होगी जिससे टूट फूट और बार बार मरम्मत की झंझट भी नहीं होगी। यह फोरलेन सड़क कोलार क्षेत्र में बनेगी। फोरलेन रोड का 31 अक्टूबर को समारोहपूर्वक भूमिपूजन किया जाएगा। रोड निर्माण को लेकर सोमवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे।