भोपाल में फिर रिसी गैस, लोगों को सांस लेने में परेशानी होते ही मचा हड़कंप

Bhopal Gas- एमपी की राजधानी भोपाल में एक बार फिर गैस रिसी। यहां के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को गैस रिसाव हुआ जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ जिससे लोगों की आंखों में जलन होने लगी। इतना ही नहीं, सांस लेने में भी समस्या आने लगी। गोविंदपुरा की एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस रिसी और फैल गई। सूचना मिलते ही एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कास्टिक सोडा की मदद से क्लोरीन गैस को न्यूटल कर स्थिति को काबू में कर लिया गया है।
शहर के जेके रोड स्थित गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में दोपहर करीब 3.30 बजे यह हादसा हुआ। क्लोरीन गैस का रिसाव होने की वजह से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। गोविंदपुरा की हिंद फार्मा फैक्ट्री के केमिकल स्टोर से क्लोरीन गैस रिसी थी। गैस फैलने से लोगों की आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। इससे अफरातफरी मच गई।
सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नगर निगम की दमकलें और बिजली विभाग की टीम भी पहुंच गईं। फैक्ट्री से रिस रही गैस को काबू में करने की कोशिश शुरु की गई। कास्टिक सोडा की मदद से क्लोरी गैस को न्यूटल किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों और फैक्ट्री के आसपास के लोगों ने बताया कि गैस रिसाव के कारण आंखों में आंसू आने लगे और सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। गैस रिसाव की जानकारी मिलने पर गोविंदपुरा के एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब एक घंटे में गैस रिसाव को बंद कर दिया गया। हादसे में कोई हानि नहीं हुई है।
बताया जा रहा है कि केमिकल स्टोर में पानी भर गया था जिससे क्लोरीन गैस फैल गई। इधर नगर निगम के दमकल अधिकारियों ने भी नासमझी दिखाई। आग लगने के डर से उन्होंने दमकलों से भी पानी डलवा दिया जिससे गैस और फैल गई।
गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में क्लोरीन गैस के रिसाव की घटना को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। नगर निगम, उद्योग विभाग और सीएमएचओ की संयुक्त जांच टीम बनाकर रिपोर्ट दो दिन में तलब की है।