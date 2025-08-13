भोपाल में फिर रिसी गैस, लोगों को सांस लेने में परेशानी होते ही मचा हड़कंप

Bhopal Gas- एमपी की राजधानी भोपाल में एक बार फिर गैस रिसी। यहां के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को गैस रिसाव हुआ जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ जिससे लोगों की आंखों में जलन होने लगी। इतना ही नहीं, सांस लेने में भी समस्या आने लगी। गोविंदपुरा की एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस रिसी और फैल गई। सूचना मिलते ही एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कास्टिक सोडा की मदद से क्लोरीन गैस को न्यूटल कर स्थिति को काबू में कर लिया गया है।