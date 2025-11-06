लंदन में चमका एमपी, घाना- वियतनाम और श्रीलंका ने टूरिज्म के लिए बढ़ाए हाथ

WTM 2025- 'अतुल्य भारत का हृदय' मध्यप्रदेश की चमक अब लंदन में भी फैल रही है। विश्व के सबसे प्रभावशाली यात्रा और पर्यटन आयोजन, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन 2025 में एमपी ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के नेतृत्व में इस विश्वस्तरीय ट्रैवल शो में प्रदेश को ट्रैवल और टूर पार्टनर्स से जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। 4 नवंबर से 6 नवंबर तक एक्सेल लन्दन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट (WTM) लंदन 2025 का दूसरा दिन मध्यप्रदेश के लिए बेहद सार्थक और सफल रहा। इस वैश्विक मंच पर कई देशों ने टूरिज्म में एमपी के साथ सहयोग के लिए अपने हाथ बढ़ाए।