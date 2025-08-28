महंगा हुआ सोना, सातवें आसमान पर चांदी की कीमत, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: सोना ग्राहकों से दूर होता जा रहा है। वैवाहिक मांग और रोज भाव बढ़ने से सराफा कारोबार में पूछपरख कमजोर हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक, सोना-चांदी के भाव बढ़ने से सराफा बाजार में करीब 30% ग्राहकी कम हो गई है। ऐसे में लोग अब घरों में रखे पुराने सोने या सोने के गहनों को तुड़वाकर नए गहने खरीद रहे हैं। आज सराफा बाजार में 22 कैरेट सोना 9,455 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिकेगा। वहीं, चांदी 1,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकेगी। यहां जानें भोपाल और इंदौर में सोने-चांदी के ताजा भाव…
1 ग्राम - 9,410 रुपए
8 ग्राम - 75,280 रुपए
10 ग्राम - 94,100 रुपए
100 ग्राम - 9,41,000 रुपए
1 ग्राम - 10,250 रुपए
8 ग्राम - 82,000 रुपए
10 ग्राम - 1,02,500 रुपए
100 ग्राम - 10,25,000 रुपए
1 ग्राम - 120 रुपए
8 ग्राम - 960 रुपए
10 ग्राम - 12,000 रुपए
1000 ग्राम - 1,20,000 रुपए
