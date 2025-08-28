तैयार हो गया ‘ले-आउट’, ऐसा होगा 19.60 km लंबा इकोनॉमिक कॉरीडोर

इंदौर से पीथमपुर के बीच प्रस्तावित 19.60 किलोमीटर लंबे इस कॉरीडोर(Indore Pithampur Economic Corridor) के लिए जमीन की पूलिंग भी शुरू कर दी है। अभी तक 250 एकड़ से अधिक जमीन के सहमति पत्र एमपीआइडीसी के पास पहुंचे हैं। अधिकारियों के अनुसार इस इकोनॉमिक कॉरीडोर पर सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे यहां अपना व्यवसाय या उद्योग संचालित करने वालों को कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रीक्रिएशनल गतिविधियों के लिए जो 67 हेक्टेयर यानी 5.73 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया गया है। यहां पर पार्क, गार्डन, सिटी फॉरेस्ट, रीजनल पार्क, स्टेडियम, प्ले ग्राउंड, वाटर फ्रंट आदि विकसित किए जाएंगे। विभाग कॉरीडोर को ईको-फ्रेंडली बना रहा है, जिससे व्यवसायिक गतिविधियों के साथ पर्यावरण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए।