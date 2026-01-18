एमपी के आम लोगों के लिए खुलेगा राज्यपाल का भव्य निवास, गवर्नर ने दी विशेष सुविधा

एमपी के आम लोगों के लिए लोकभवन खुलेगा
MP Governor House- एमपी के राज्यपाल का निवास बहुत भव्य है। पहले इसे राजभवन कहा जाता था लेकिन अब लोकभवन के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के राज्यपाल का निवास अब आम लोगों के लिए खुलेगा। खुद गवर्नर मंगुभाई पटेल के निर्देश पर नागरिकों को यह विशेष सुविधा दी जा रही है। एमपी के राज्यपाल निवास को देखने और यहां भ्रमण करने के लिए तीन दिन नियत किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकभवन को आम नागरिकों के भ्रमण के लिए खोला जा रहा है। लोकभवन आम जनों के लिए 25 से 27 जनवरी तक खुलेगा। 26 जनवरी को लोग सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां भ्रमण कर सकेंगे।
एमपी के राज्यपाल का निवास स्थान यानि लोकभवन न केवल विशाल आवासीय परिसर है बल्कि यह बेहद दर्शनीय भी है। यहां कई एकड़ में फैला सुंदर सुसज्जित हरा भरा लॉन है। इसमें जगह जगह विभिन्न प्रजातियों के मनमोहक फूल और अन्य सजावटी पेड़-पौधे लगे हैं।
लोकभवन परिसर में आर्टिफिशियल वाइल्ड लाइफ पर आधारित पंचतंत्र उद्यान भी है। परिसर में सन 1796 की ऐतिहासिक तोप लगी है। भव्य भवन में सुंदर बैंक्वेट हॉल है। सन 1887 में बने इस हॉल का वास्तुशिल्प अनूठा है। बैंक्वेट हॉल में बेहद आकर्षक विशाल झूमर लगे हैं। लोकभवन में संदीपनि सभागार में उपहार गैलरी भी बनी है।
राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि आम नागरिक 25 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक निर्धारित समय में लोकभवन का अवलोकन कर सकेंगे। 25 जनवरी और 27 जनवरी 2026 को लोकभवन दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। वहीं 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस पर लोकभवन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही भ्रमण किया जा सकेगा।
आम लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ने तथा गणतंत्र दिवस के महत्व को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि इस आम नागरिकों के लिए लोकभवन में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था गेट क्रमांक- 1 से सुनिश्चित की गई है। राज्यपाल के निर्देशानुसार नागरिकों के भ्रमण के दौरान लोकभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आमजनों के लिए चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
वाहन पार्किंग की विशेष व्यवस्था रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग