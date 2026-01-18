एमपी के आम लोगों के लिए खुलेगा राज्यपाल का भव्य निवास, गवर्नर ने दी विशेष सुविधा

MP Governor House- एमपी के राज्यपाल का निवास बहुत भव्य है। पहले इसे राजभवन कहा जाता था लेकिन अब लोकभवन के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के राज्यपाल का निवास अब आम लोगों के लिए खुलेगा। खुद गवर्नर मंगुभाई पटेल के निर्देश पर नागरिकों को यह विशेष सुविधा दी जा रही है। एमपी के राज्यपाल निवास को देखने और यहां भ्रमण करने के लिए तीन दिन नियत किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकभवन को आम नागरिकों के भ्रमण के लिए खोला जा रहा है। लोकभवन आम जनों के लिए 25 से 27 जनवरी तक खुलेगा। 26 जनवरी को लोग सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां भ्रमण कर सकेंगे।