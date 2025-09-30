50 सालों में कितना बदला भोपाल…? बने 6 मास्टर प्लान, लागू हुए सिर्फ दो

MP News: 50 साल में भोपाल शहर के छह मास्टर प्लान बने, लेकिन महज दो ही लागू हो पाए। इस समय भी हम 20 साल पुराने यानी 2005 तक के लिए बनाए मास्टर प्लान के अनुसार चल रहे हैं। 1975 में पहला प्लान 1991 के लिए बना था, जबकि 1997 में 2005 तक के लिए मास्टर प्लान बना। दोनों में हरियाली बचाने कुछ प्रावधान रहे, लेकिन इसके बाद जितने भी प्लान बने वे हरियाली में निर्माण की राह ही खोलते रहे हैं। शहर कंक्रीट का जंगल बन गया। बारिश का पानी जमीन में नहीं उतर पा रहा है। भोपाल का मास्टर प्लान क्यों नहीं बन पा रहा? हर आम और खास के मन में ये सवाल एक बार तो उठता ही है। चार मास्टर प्लान रद्द कर दिए और अब 2047 यानी अगले 23 साल के लिए प्लान बनाया जा रहा…क्या ये हरियाली बचाएगा? ये बड़ा सवाल है।