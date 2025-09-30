Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अगले चार दिन 1-2-3-4 अक्टूबर को तेज आंधी-बारिश की चेतावनी, फिर होगी ‘भारी बारिश’

MP Weather: मध्यप्रदेश में 1 अक्टूबर से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 4 दिन तक एमपी में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट है। वहीं पांचवे दिन भारी बारिश(Heavy Rain) का दौर फिर से शुरू होगा।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Sep 30, 2025

MP Weather Heavy Rain

MP Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में 1 अक्टूबर से बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 4 दिन तक एमपी में हल्की बारिश का अलर्ट है। साथ ही गरज-चमक और तेज आंधी की स्थिती भी बनी रहेगी। वहीं पांचवे दिन भारी बारिश(Heavy Rain) का दौर फिर से शुरू होगा।

सोमवार को यहां हुई बारिश

प्रदेश में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, मंडला, मुरैना, बड़वानी और खरगोन जैसे जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं ग्वालियर में सबसे ज्यादा करीब 1.25 इंच पानी बरस गया। बता दें कि, राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह से बादल छाए रहे, लेकिन दिन में धूप निकलने के बाद शाम होते-होते बारिश शुरू हुई। वहीं बड़वानी में तेज बारिश के चलते खेतों में पानी घुस गया, जिससे किसानों की फसल खराब हो गई।

हल्की बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, इंदौर, देवास, मंडला, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की बारिश का अलर्ट है।

प्रदेश के 12 जिलों से मानसून की विदाई

नया सिस्टम बनने की वजह से प्रदेश में मानसून की विदाई फिलहाल नहीं होगी। एक सप्ताह के बाद मानसून लौटने लगेगा। बता दें कि अब तक प्रदेश के 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है। इनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम भी शामिल हैं। राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से मानसून विदा हुआ है।

ये भी पढ़ें

फिर मानसून का तांडव शुरू: 28, 29 और 30 सितंबर को होगी ‘तूफानी बारिश’, चेतावनी जारी
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 08:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले चार दिन 1-2-3-4 अक्टूबर को तेज आंधी-बारिश की चेतावनी, फिर होगी ‘भारी बारिश’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अक्टूबर में 17 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कल होगी महीने की पहली छुट्टी

School Holiday October 2025
भोपाल

बिहार चुनाव: आलाकमान ने BJP के कद्दावर नेताओं को भेजा बिहार, कांग्रेसी खेमे में भी तैयारी तेज

Bihar Election 2025
भोपाल

‘सहारा’ पर ‘विजय माल्या’ की नजर, EOW ने भेजा नोटिस, बड़े जमीन घोटाले की जांच शुरू

Vijay Malya keep an eye on shara land big fraud EOW Investigation
भोपाल

अगले 24 घंटे बाद ‘नया सिस्टम’ होगा एक्टिव: 7 जिलों में बारिश का अनुमान, IMD ने दी चेतावनी

mp news
भोपाल

हमीदिया कॉलेज की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, मरम्मत के लिए कई बार लिखे थे पत्र

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.