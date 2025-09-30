अगले चार दिन 1-2-3-4 अक्टूबर को तेज आंधी-बारिश की चेतावनी, फिर होगी ‘भारी बारिश’

प्रदेश में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, मंडला, मुरैना, बड़वानी और खरगोन जैसे जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं ग्वालियर में सबसे ज्यादा करीब 1.25 इंच पानी बरस गया। बता दें कि, राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह से बादल छाए रहे, लेकिन दिन में धूप निकलने के बाद शाम होते-होते बारिश शुरू हुई। वहीं बड़वानी में तेज बारिश के चलते खेतों में पानी घुस गया, जिससे किसानों की फसल खराब हो गई।