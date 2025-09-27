Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

फिर मानसून के बदले तेवर, 27, 28, 29 और 30 सितंबर को होगी ‘तूफानी बारिश’, चेतावनी जारी

MP Weather: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अगले 3-4 दिन तक झमाझमा बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज भी 9 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 27, 2025

MP Weather Heavy Rain alert
MP Weather Heavy Rain alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। लेकिन कई जिलों पर मानसून अब भी मेहरबान है। एमपी में मानसून की विदाई के बीच कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा सतना, सिवनी, सीधी, उमरिया, बालाघाट, नर्मदापुरम के पचमढ़ी में बारिश हुई। पचमढ़ी में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अगले 3-4 दिन तक झमाझमा बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज भी 9 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट है।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, 27 सितंबर को धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश(Heavy Rain) हो सकती है। वहीं बाकि बचे जिलों गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3-4 दिन इंदौर-जबलपुर संभाग में पानी गिरेगा। वहीं, भोपाल में बूंदाबांदी होने के आसार हैं।

प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से एक टर्फ गुजर रही

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से एक टर्फ गुजर रही है। इस वजह से प्रदेश के निचले हिस्से के जिलों में हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान टर्फ और लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) की सक्रियता बढ़ जाएगी। इससे बारिश का दौर चलेगा। इस बीच प्रदेश के कुछ जिलों से मानसून लौट जाएगा।

यहां से विदा हुआ मानसून

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 11 जिलों से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। इनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम शामिल हैं। वहीं, उज्जैन, राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से मानसून की विदाई हो चुकी है।

भोपाल

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / फिर मानसून के बदले तेवर, 27, 28, 29 और 30 सितंबर को होगी 'तूफानी बारिश', चेतावनी जारी

