फिर मानसून के बदले तेवर, 27, 28, 29 और 30 सितंबर को होगी ‘तूफानी बारिश’, चेतावनी जारी

MP Weather:प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। लेकिन कई जिलों पर मानसून अब भी मेहरबान है। एमपी में मानसून की विदाई के बीच कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा सतना, सिवनी, सीधी, उमरिया, बालाघाट, नर्मदापुरम के पचमढ़ी में बारिश हुई। पचमढ़ी में आधा इंच से ज्यादा पानी गिर गया। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अगले 3-4 दिन तक झमाझमा बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज भी 9 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट है।