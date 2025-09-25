26 और 27 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से मानसून की विदाई बुधवार से शुरू हो गई है। लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटो के दौरान, प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं-कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहा। वहीं रीवा संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक-दो दिन यानि 26 और 27 सितंबर तक में एमपी के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश(Heavy Rain) हो सकती है। आज भी प्रदेश में हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।