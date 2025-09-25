Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

26 और 27 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से मानसून की विदाई बुधवार से शुरू हो गई है। लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 25, 2025

MP Weather Heavy Rain
MP Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से मानसून की विदाई बुधवार से शुरू हो गई है। लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटो के दौरान, प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं-कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहा। वहीं रीवा संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक-दो दिन यानि 26 और 27 सितंबर तक में एमपी के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश(Heavy Rain) हो सकती है। आज भी प्रदेश में हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

अगले 24 घंटे इन जिलों में बारिश

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर एमपी के मंडला और बालाघाट जिले में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में झंझावत और वज्रपात का अलर्ट है।

गुरुवार से मौसम में बदलाव की संभावना

पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। खासकर दक्षिण, पूर्वी हिस्से के साथ मध्यक्षेत्र के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह या उसके बाद ही होने के आसार है। इसका कारण यह है कि यांमार तट पर हवा की ऊपरी भाग में चक्रवर्ती हवा का घेरा बना है जो गुरुवार से कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है । यह 26 सितंबर को दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे लगे क्षेत्र में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बनेगा।

मानसून पूरे 100 दिन रहा सक्रिय

प्रदेश से मानसून की विदाई बुधवार से शुरू हो गई है। पिछले सालों में आमतौर पर मानसून की विदाई अक्टूबर माह में ही हुई है, लेकिन इस बार तय समय पहले मानसून की विदाई प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू हो गई है। इस बार प्रदेश में मानसून पूरे 100 दिन सक्रिय रहा है। प्रदेश में मानसून की इंट्री 16 जून को हुई थी, जबकि वापसी 24 सितंबर को हो रही है। सात साल बाद मानसून सितंबर में विदा हुआ है। इसके पहले 2017 में 30 सितंबर और 2015 में 29 सितंबर को विदा हुआ था।

यहां बारिश का दौर रहेगा जारी

इसी प्रकार भोपाल सहित प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों से मानसून की विदाई में थोड़ा समय लग सकता है। भोपाल से अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही विदाई की उमीद जताई जा रही है। प्रदेश में मानसून की विदाई सितंबर के आखिरी सप्ताह में होती है। नीचम से सामान्यत 26 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू होती है। इस लिहाज से पिछले दस सालों में पहली बार समय से पहले मानसून विदा हुआ है।

इन जिलों से विदा हुआ मानसून

प्रदेश के नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से बुधवार को मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो तीन दिनों में कुछ और जिलों से मानसून की वापसी हो सकती है, हांलाकि आने वाले एक दो दिनों में एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर सक्रिय होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

अगले 96 घंटे के अंदर तांडव मचाएगी बारिश, भारी बारिश की चेतावनी जारी
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 26 और 27 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.