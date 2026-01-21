7 फेरे लेने के बाद सिर्फ ’15 दिन’ साथ रहे पति-पत्नी, अब होना चाहते अलग

बीते दिनों एक बड़ा मामला सामने आया। भोपाल में पति पंडिताई कर पत्नी को पढ़ाया। शादी के समय महिला का सपना पुलिस विभाग में भर्ती होने का था। पति ने उसकी इस इच्छा का सम्मान किया और संकल्प लिया कि वह उसे वर्दी में जरूर देखेगा। समय के साथ पत्नी ने एसआइ की परीक्षा पास कर नौकरी जॉइन की। इसके बाद दोनो में विवाद होने लगे। पहले जो पत्नी पति की पंडिताई से खुश थी, वही एसआइ बनने के बाद पहनावे और चोटी से परेशान होने लगी।