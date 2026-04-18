‘पैर काटना पड़ेगा’ यह सुनकर भर आईं पति की आंखें, AIIMS में इलाज कराने आए परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

AIIMS Bhopal: भोपाल एम्स में इलाज कराने आए एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ा टूट पड़ा जब आयुष ट्रेवल्स की बस की एक लापरवाही के चलते परिसर में बड़ा हादसा हो गया। विभाग की बस ने ही पति मनीष के साथ इलाज के लिए अस्पताल आई श्रद्धा पिपसानिया का पैर बुरी तरह कुचल दिया। डॉक्टर ने देखने बाद कहा कि चोट गंभीर होने के कारण पैर काटने की नौबत आ सकती है। यह सुनकर पति की आंखें भर आईं।