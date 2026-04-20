एमपी में भीषण गर्मी का टॉर्चर, 44 डिग्री के पार हुआ पारा, आज इन जिलों में लू की चेतावनी

बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में रविवार को भीषण गर्मी का दौर देखने को मिला। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी छतरपुर जिले के नौगांव में दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि, मंडला प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। यहां तापमान 43.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा छतरपुर के ही खजुराहो में 43.4 डिग्री, सतना - उमरिया और दतिया में 43.1 डिग्री, दमोह में 43 डिग्री, नर्मदापुरम में 42.8 डिग्री, सागर-सीधी में 42.6 डिग्री, मलाजखंड में 42.5 डिग्री, रीवा में 42.4 डिग्री, धार में 42.2 डिग्री, श्योपुर और टीकमगढ़ 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।