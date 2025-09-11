Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मानसून दिखाएगा असली रंग: 12, 13, 14 और 15 सितंबर को होगी ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट

IMD Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 11, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: एमपी के भोपाल शहर में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। बुधवार को तेज बारिश के बाद से लगातार लोगों को भारी उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की मानें तो शहर में कई बारिश के सिस्टम एक्टिव हैं। एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र उत्तर-पश्चिम अरब सागर और संलग्न दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान पर अवस्थित है। संबंधित चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे-धीरे उसी क्षेत्र में एक निम्न दाब क्षेत्र में कमज़ोर होने की संभावना है।

मानसून ट्रफ़ लाइन एक्टिव

वहीं वर्तमान में मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर श्री गंगानगर, बरेली, बाराबंकी, देहरी, पुरुलिया, दीघा और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी विस्तृत है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और संलग्न दक्षिण ओडिशा पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 4.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊँचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। जिसके चलते 12, 13, 14 और 15 सितंबर को कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है।

33 जिलों में हो सकती है बारिश

भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में बारिश हो सकती है।

रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, मैहर, बैतूल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा अनुपपुर, डिंडोरी, मंडला , बालाघाट जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में यैलो अलर्ट जारी

भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

Published on:

11 Sept 2025 05:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मानसून दिखाएगा असली रंग: 12, 13, 14 और 15 सितंबर को होगी ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट

