भोपाल के इस अस्पताल में निशुल्क होंगी महिलाओं की बीमारियों से संबंधित जांचें

शक्ति केन्द्र में आधुनिक केगल चेयर तकनीक के माध्यम से बिना सर्जरी के पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करने, मूत्र असंयम (यूरिनरी लीकेज) के उपचार, यौन स्वास्थ्य में सुधार तथा प्रसव के बाद होने वाली समस्याओं के समाधान की सुविधा उपलब्ध है। यह उपचार सुरक्षित, दर्द रहित और न्यूनतम दुष्प्रभाव वाला है। इसके अतिरिक्त गाइनेक लेजर सेवाओं के माध्यम से योनि में ढीलापन, सूखापन, रजोनिवृत्ति संबंधी समस्याएं, बार-बार संक्रमण, लाइकेन स्क्लेरोसिस, एचपीवी वार्ट्स एवं अन्य असामान्य ऊतकों के उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। निःसंतानता सेवाओं के अंतर्गत ओव्यूलेशन इंडक्शन, इंट्रायूटेरिन इन्सेमिनेशन, अल्ट्रासाउंड आधारित फॉलिक्युलर एवं एंडोमेट्रियल स्टडी, एंडोमेट्रियोसिस का उपचार एवं पीसीओएस आधारित बांझपन प्रबंधन जैसी उन्नत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र में कई आवश्यक जांचें निःशुल्क उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नियमित परामर्श दिया जाएगा।