भोपाल

RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों पर अब आयकर विभाग की नजर, खंगाली जाएंगे रिकॉर्ड

Former RTO Constable Saurabh Sharma Case : आरटीओ के पूर्व आरक्षक और धनकुबेर सौरभ शर्मा केस में आयकर विभाग की बेनामी विंग बड़ी कारर्वाई करने जा रही है।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 21, 2025

Former RTO Constable Saurabh Sharma Case
अब सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों पर आयकर विभाग की नजर (Photo Source- Patrika)

Former RTO Constable Saurabh Sharma Case :मध्य प्रदेश के बहुचर्चित आरटीओ के पूर्व आरक्षक और धनकुबेर कहे जाने वाले सौरभ शर्मा केस में आयकर विभाग ने भ्रष्टाचार मामले में अपनी कार्रवाई और कड़ी कर दी है। सौरभ शर्मा, उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और उनकी कंपनी अविरल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की कई संपत्तियों को बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत पहले ही अटैच की जा चुकी हैं। अब आयकर विभाग की बेनामी विंग सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी संपत्तियों की गहन जांच में जुट गई है।

अबतक की जांच से पता चला है कि, सौरभ शर्मा ने अपनी अवैध कमाई को बेनामी संपत्तियों में निवेश कर रखा है, जिसमें उनकी मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या तिवारी, जीजा और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी खरीदी गई है। आयकर विभाग ने भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में इन संपत्तियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो सौरभ के जीजा और उनके परिवार की संपत्तियों को भी अटैच करने की तैयारी की जा रही है।

कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए खास एप तैयार, दिल्ली से रखी जाएगी नजर
भोपाल
MP Congress

अबतक ये कार्रवाई हुई

आपको बता दें कि, दिसंबर 2024 में लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में छामामार कार्रवाई कर 2.95 करोड़ रुपए नकद, 234 किलो चांदी और 50 लाख की सोने-हीरे के जेवरात बरामद किए थे। यही नहीं, आयकर विभाग ने भोपाल से सचे मेंडोरी गांव में एक एसयूवी से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे, जो सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह गौर की गाड़ी से बरामद हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर 92.07 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया था।

Published on:

21 Aug 2025 10:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों पर अब आयकर विभाग की नजर, खंगाली जाएंगे रिकॉर्ड

