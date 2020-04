रेलवे ने की पेशकश, अब जरूतरमंद लोगों को मात्र 15 रूपये में मिलेगा भोजन का पैकेट

भोपाल/ देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1687 हो गई है। वहीं भारतीय रेलवे भी कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए कई तरह के प्रयास पहले से ही कर रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जरुरतमंदो के लिए भोजन व राशन का वितरण किया जाता है। वहीं रेल मंत्रालय ने भी जरुरमंदों को भोजन के पैकेट देने को कहा है..

दरअसल, रेल मंत्रालय ने राज्यों को देशभर में रेलवे किचन से रोजाना 2.6 भोजन उपलब्ध कराने की पेशकश की है। इस भोजन के पैकेट का भुगतान रेलवे ने राज्यों से बाद में करने को कहा है। वहीं यह भोजन के पैकेट जनता को मात्र 15 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से उपलब्ध करवाए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने 20.5 लाख से अधिक ताजा पके हुए भोजन देश भर में फंसे हुए लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और लॉकडाउन में फंसे अन्य लोगों को दिए हैं।

Other then distributing free meals, Indian Railways has ramped up the preparation of meals and offers to supply, on demand, 2.6 lakh meals daily from various Railway kitchens across the country to different States.#IndiaFightsCoronahttps://t.co/dHp3JEaQeN pic.twitter.com/cSgyjnfqxb