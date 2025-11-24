रेल यात्री ध्यान दें! जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस समेंत कई गाड़ियां निरस्त, कई के रूट डायवर्ट

Indian Railways : उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन पर विकास कार्य का सीधा असर पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ने वाला है। स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर्स निर्माण के चलते नवंबर और दिसंबर महीने में विभिन्न दिनों पर ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन किया गया है।