भोपाल

रेल यात्री ध्यान दें! जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस समेंत कई गाड़ियां निरस्त, कई के रूट डायवर्ट

Indian Railways : स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर्स निर्माण के चलते नवंबर और दिसंबर महीने में विभिन्न दिनों में भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 24, 2025

Indian Railways

रेल यात्री ध्यान दें (Photo Source- Patrika)

Indian Railways : उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन पर विकास कार्य का सीधा असर पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ने वाला है। स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर्स निर्माण के चलते नवंबर और दिसंबर महीने में विभिन्न दिनों पर ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन किया गया है।

भरतीय रेलवे की ओर से आगामी दिनों में संबंधित मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों से ट्रेन की वर्तमान स्थिति अवश्य जांचने की अपील की है।

ये गाड़ियां रहेंगी निरस्त

-14814 भोपाल-जोधपुर — 24 नवंबर को रद्द

-19711 जयपुर-भोपाल — 23 नवंबर को रद्द

-19712 भोपाल-जयपुर — 24 नवंबर को रद्द

आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी ये गाड़ियां

-12720 हैदराबाद-जयपुर (24 नवंबर)- अब जयपुर की जगह अजमेर तक ही जाएगी।

-12719 जयपुर-हैदराबाद (26 नवंबर)- यह ट्रेन अजमेर से शुरू होगी। जयपुर-अजमेर के बीच सेवाएं रद्द।

-12968 (23 नवंबर)- जयपुर की जगह दुर्गापुरा से प्रस्थान करेगी।

-07019 जयपुर-हैदराबाद स्पेशल(23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर)- अजमेर से चलेगी, जयपुर-अजमेर के बीच आंशिक निरस्त।

-07020 हैदराबाद-जयपुर (21, 28 नवंबर और 5 दिसंबर)- यह ट्रेन जयपुर के स्थान पर अजमेर तक ही संचालित होगी।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 07:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रेल यात्री ध्यान दें! जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस समेंत कई गाड़ियां निरस्त, कई के रूट डायवर्ट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

