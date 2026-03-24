24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

जयभान सिंह पवैया ने संभाला राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पदभार

Jaibhan Singh Pavaiya - उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ल ने दी शुभकामनाएं

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 24, 2026

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं राजेंद्र शुक्ल ने दी शुभकामनाएं

Jaybhan singh

Jaibhan Singh Pavaiya - पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया Jaibhan Singh Pavaiya ने सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ल उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री देवड़ा और शुक्ल ने पवैया को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया उइके तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी पवैया को शुभकामनाएं दीं।

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) एवं 243 (वाई) के अनुसार प्रत्येक राज्य में हर पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह राज्य का 6वां वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य पंचायतों एवं नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करना, उनके आय के स्रोतों को मजबूत करने के उपाय सुझाना तथा राज्य के करों, शुल्कों एवं अनुदानों के उचित वितरण के संबंध में अनुशंसाएं देना है।

ग्वालियर-चंबल की राजनीति में उनका खासा

बता दें कि जयभान सिंह पवैया मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। जयभान सिंह पवैया ने सन 2013 से 2018 तक यह जिम्मेदारी संभाली थी। ग्वालियर-चंबल की राजनीति में उनका खासा दबदबा रहा पर कुछ सालों से वे अलगथलग से थे। पवैया प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। वे ग्वालियर से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। जयभान सिंह पवैया हार्डकोर हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं।

राज्य सरकार ने 6 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जयभान सिंह पवैया Jaibhan Singh Pavaiya की नियुक्ति के साथ सदस्य सचिव की नियुक्तियों की भी घोषणा की। आयोग में पूर्व आईएएस केके सिंह और विधानसभा के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। वीरेंद्र कुमार राज्य वित्त सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। मप्र वित्त विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी का दायित्व भी निभा चुके हैं

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जयभान सिंह पवैया ने संभाला राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पदभार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ी कवायद, 71210 किलोमीटर सड़कों का कराया डिजिटल सर्वेक्षण

तकनीक और नवाचार से सशक्त हो रहा लोक निर्माण विभाग
भोपाल

रामनवमी पर प्राकट्य पर्व आयोजित करेगी सरकार, 7 जगहों पर भक्ति गायन और नृत्य

शुक्रवार 27 मार्च, 2026 को सात स्थलों पर श्रीराम केन्द्रित नृत्य नाटिका, गायन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया जाएगा।
भोपाल

एमपी के इस विभाग के राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वित्त मंत्री ने की समीक्षा

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिला आबकारी अधिकारियों को लक्ष्य के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया
भोपाल

सरकार ने निजी हाथों को सौंपी 11 हवाई पट्टियां, जमीन अधिग्रहण शुरू

MP news Land Acquisition Begins in ujjain vidisha sioni and other cities
भोपाल

प्रशासनिक दक्षता, पुरुषार्थ व परिश्रम से होगी 2047 के ‘विकसित भारत’ की संकल्पना सिद्धि

Department of Higher Education honored UPSC aspirants in Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.