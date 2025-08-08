एमपी में करोड़ों की फैक्ट्री में बनेंगे जर्क फ्री कोच, 180 की रफ्तार से दौड़ सकेंगी ट्रेनें

MP News: प्रदेश का रायसेन जिला देश-विदेश को जर्क फ्री व 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता से दौड़ने में सक्षम रेल कोच देगा। इसके लिए एक आधुनिक कारखाने की नींव रखी जा रही है, जो 60 हेक्टेयर में स्थापित होगी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए जा रहे इस कारखाने की शुरुआती लागत 1800 करोड़ आएगी। यह सबसे आधुनिक श्रेणी का होगा, जिसकी तकनीक जर्मन की लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कंपनी की तरह होगी। बता दें, वर्षों तक भोपाल के निशातपुरा स्थित सवारी डिब्बा पुनर्निमाण रेल कोच कारखाना में नए कोच बनाए जाने की अलग यूनिट शुरू करने की कवायद हुई थी, जो सफल नहीं हुई।