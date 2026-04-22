एमपी के इस कैबिनेट मंत्री के ‘दोनों हाथ कटे’, जीतू पटवारी का बड़ा बयान

MP Congress- नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रही है। इस मुद्दे पर जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने मोदी सरकार को भोपाल में घेरा वहीं प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में केंद्र की नीयत पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। मंगलवार को भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता नायक ने कहा कि अधिनियम तो 2023 में ही पारित हो गया था, बस सरकार उसे लागू नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि संसद में महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है, देश को खंडित करने के लिए जो संविधान संशोधन का विधेयक लाया गया, वो गिरा है। इधर इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी महिला आरक्षण के साथ ही मास्टर प्लान की भी आवाज उठाई। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के दोनों हाथ शोले के ठाकुर जैसे कटे हुए हैं।