एमपी में वरिष्ठ अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई, ज्वाइंट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

MP News- एमपी में एक वरिष्ठ अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। नगरीय विकास विभाग के एक संयुक्त संचालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मप्र उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के प्रकरण में यह निलंबन किया गया है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने संयुक्त संचालक ज्वाइंट डायरेक्टर राधेश्याम मण्डलोई को निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। वे अभी नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ हैं। आयुक्त ने चेतावनी दी कि न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर विभाग में ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।