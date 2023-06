50 सालों में सबसे गर्म हो गया जून, अधिकतम तापमान में आधा डिग्री बढ़ा

Submitted by:

भोपालPublished: Jun 20, 2023 12:50:25 am

जून में एक पखवाड़े से अधिक समय बीत चुका है। गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। एक सप्ताह बाद मानसून आने की संभावना है तब तक ऐसे ही मौसम रहेगा। हालांकि, इन दिनों बिपरजॉय ने थोड़ी राहत दी है।

June became the hottest in 50 years