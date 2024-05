अहम फैसले देनेवाले चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 को होंगे रिटायर, शील नागू संभालेंगे कार्यभार

Justice Sheel Nagu will be the acting Chief Justice of MP High Court हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। 25 मई से एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में शील नागू मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का कार्यभार संभाल लेंगे। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

भोपाल•May 22, 2024 / 05:45 pm• deepak deewan

Justice Sheel Nagu will be the acting Chief Justice of MP High Court – जस्टिस शील नागू अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट MP High Court के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। 25 मई से एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में शील नागू मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का कार्यभार संभाल लेंगे। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। रवि मलिमठ 14 अक्टूबर 2021 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले सुनाए।