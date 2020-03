भोपाल में सिंधिया: स्वागत के बीच आने लगे विरोध के स्वर

भोपाल। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इतीफा देने के बाद भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही कांग्रेस में उनका विरोध शुरू हो गया है। इसके चलते जहां पूर्व में कई नेता सिंधिया को लेकर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैंं। वहीं भाजपा की सदस्यता लेने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आने वाले हैं।

ऐसे होगा स्वागत...

ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जब भोपाल पहुंचेंगे तो भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक सिंधिया रोड शो में शामिल होंगे, इसके बाद पार्टी दफ्तर में राज्य के बड़े नेता उनका स्वागत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल आने की सूचना सामने आने के साथ ही उनके स्वागत के लिए सड़क किनारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में पोस्टर लगाए हैंं।

करना पड़ सकता है विरोध का सामना...

शहर में हो रही इस तरह की स्थिति को देखकर माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल में कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के संग जाना कई कांग्रेसियों सहित कुछ लोगों को नहीं भा रहा है। इसी सब के चलते उनके इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके भोपाल आगमन पर शहर में कुछ लोग उन्हें काले झंड़े दिखाने के अलावा उनके विरोध में नारेबाजी भी कर सकते हैं।

कालिख पोती और पोस्टर हटाए...

वहीं इन तमाम बातों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा पर लगे ज्योतिराज सिंधिया के फोटो पर कुछ अज्ञात लोगों ने कालिख पोत दी।

इस बारे में सूचना मिलने पर भाजपा के कार्यकर्ता पॉलिटेक्निक चौराहा पर गंगाजल लेकर पहुंचे रहे हैं, जो उनके पोस्टर पर लगी काली को गंगाजल से साफ करेंगे। वहीं सिंधिया के स्वागत के लिए भाजपा की ओर से लगाए गए पोस्टर नगर निगम अमले ने भी हटाये।

ऐसे समझें पूरा मामला..

दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस की ओर से पूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3 बजे विमान द्वारा भोपाल पहुंचेंगे। वे राजाभोज विमानतल से चलकर भाजपा कार्यालय पं. दीनदयाल परिसर पहुंचेंगे। यहां पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्रीमंत राजामाता विजयाराजे सिंधिया, मध्यप्रदेश भाजपा के पितृपुरूष कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा और स्व. माधवराव सिंधिया जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं भाजपा कार्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 मार्च को दोपहर 12 बजे पुनः भाजपा कार्यालय आएंगे और महापुरूषों के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने विधानसभा परिसर जाएंगे।

मप्र आने से पहले सिंधिया ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात...

कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को भोपाल आने से पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सिंधिया यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले, पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये पहली औपचारिक मुलाकात थी।

Met Shri @JM_Scindia ji. I am sure his induction into the party will further strengthen BJP’s resolve to serve the people of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/jrxAAWrjyl

मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से गुरुवार को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा गया था। ट्वीट कर पार्टी की ओर से कहा गया कि बीजेपी में महाराज का इतना अपमान किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उनका स्वागत भी नहीं किया है।

Met with Shri Jyotiraditya Scindia today. I welcome him to the BJP. His joining will help in further strengthening the party. I extend my best wishes to him in all his endeavours. @JM_Scindia pic.twitter.com/84nxoX71Ws