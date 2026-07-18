18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में UCC पर लगेगी कैबिनेट की मुहर, अगले चार दिन विधानसभा में होगी हलचल

Madhya Pradesh Uniform Civil Code-उत्तराखंड के बाद अब MP की बारी, UCC पर कल फैसला, 20 जुलाई से शुरू होगी विधानसभा, चार दिन विधानसभा में गरमाएगी राजनीति...।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

Jul 18, 2026

Madhya Pradesh Uniform Civil Code

Madhya Pradesh Uniform Civil Code- मध्यप्रदेश में अब यूसीसी लागू होने वाला है। जगदीशपुर में रविवार को लगेगी कैबिनेट की मोहर। (विजुअल एआई जनरेटेड)

MP UCC Bill- उत्तराखंड के बाद अब मध्यप्रदेश भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाले राज्यों की सूची में शुमार होने जा रहा है जिसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) की कैबिनेट में उसे मंजूरी मिल जाएगी। ऐतिहासिक फैसला राजधानी के पास स्थित जगदीशपुर में होगा। वहीं, 20 जुलाई को मानसून सत्र में विधेयक के रूप में उसे पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक रविवार को भोपाल के पास जगदीशपुर में होने जा रहा है। फरवरी 2026 में मोहन सरकार ने भोपाल के पास स्थित 'इस्लाम नगर' का नाम बदलकर 'जगदीशपुर' किया था। रविवार को यूसीसी जैसे बड़े और ऐतिहासिक ड्राफ्ट पर वहां के महल में फैसला होगा। मध्यप्रदेश के यूसीसी ड्राफ्ट में कई अहम और बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें राज्य की अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है।

बगैर तलाक लिए नहीं कर पाएंगे दूसरी शादी

नए कानून के लागू होने के बाद राज्य में बिना कानूनी तलाक के एक से अधिक विवाह करने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। ड्राफ्ट में पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप को एक स्पष्ट कानूनी ढांचे के तहत लाने का प्रस्ताव है। उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति के मामले में अब बेटियों को भी बेटों के बराबर समान कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। कानून को बनाने में जनता की राय का भी पूरा ख्याल रखा गया है। समिति को मप्र यूसीसी पोर्टल और जिला- स्तरीय बैठकों के माध्यम से जनता और विभिन्न संगठनों से 9.58 लाख से अधिक सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं, जिन्हें इस ड्राफ्ट में समाहित किया गया है।

यूसीसी के मुख्य बिंदु

0-आदिवासी रहेंगे दायरे से बाहर
0-बहुविवाह पर पूर्ण रोक
0-लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
0-बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक
0-विवाह और तलाक के नियम होंगे समान
0-गोद लेने की पारदर्शी प्रक्रिया
0-बुजुर्ग माता-पिता को बेसहारा छोडऩे पर एक्शन

20 से 24 जुलाई तक चलेगी विधानसभा

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगले माह 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। इनमें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (संशोधन) अध्यादेश 2026 और मप्र उपकर (संशोधन) अध्यादेश 2026 को विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत कर पारित कराने के लिए सरकार ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। मानसून सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश होगा। इसके लिए सरकारी विभाग नए वाहन खरीदी के लिए प्रस्ताव नहीं दे सकेंगे। नए मदों के प्रस्ताव भी शामिल नहीं किए जाएंगे। इस बारे में वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

राज्यसभा चुनाव विवाद से लेकर यूसीसी तक, MP विधानसभा के मानसून-सत्र में हंगामे के आसार

ये भी पढ़ें
mp assembly monsoon session 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 12:58 pm

Published on:

18 Jul 2026 12:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में UCC पर लगेगी कैबिनेट की मुहर, अगले चार दिन विधानसभा में होगी हलचल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

- प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल जहां से नीट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन, - सुपर 100 के तहत एडमिशन, पूरे प्रदेश से पहुंचे बच्चे

medical admission
भोपाल

मोहन सरकार ने लखन पटेल को क्यों सौंपा ‘आनंद’ विभाग? जानिए इसकी पूरी कहानी

Lakhan Patel
भोपाल

भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में नई व्यवस्था, मतदान से चुने जाएंगे प्लानिंग कमेटी के 30 सदस्य

Bhopal And Indore-Ujjain Metropolitan Regions
भोपाल

लकी ड्रॉ में SUV जीतने का दिया झांसा, ठग लिए 9.55 लाख, भोपाल में साइबर फ्रॉड का अजब पेतरा

Cyber Fraud
भोपाल

200 कि.मी दूर से लाई गई पिस्टल, डेढ़ साल पहले हुई हत्या की प्लानिंग, भोपाल दंपती हत्याकांड का सीन रीक्रिएट

Bhopal Couple Murder
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.