राज्यसभा चुनाव विवाद से लेकर यूसीसी तक, MP विधानसभा के मानसून-सत्र में हंगामे के आसार

MP Assembly Monsoon Session July 2026- मध्यप्रदेश विधानसभा का इस बार का मानसून सत्र बारिश में जरूर होगा, लेकिन विपक्ष के आरोपों की बौछारें भी पढ़ने के आसार ज्यादा हैं। क्योंकि इस बार विपक्ष राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका सहन कर चुका है। इसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। इसी मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही किसी तरह यूसीसी को लेकर कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो इसे लेकर भी विपक्ष आक्रामक रुख अपना सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से है।